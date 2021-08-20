Новий закон щодо Донбасу - це вихід з "Мінська": Путін вибухнув ультиматумом на адресу України

Прийняття законопроекту про перехідний період означатиме вихід України з Мінських угод - Путін / Reuters

Офіційна Москва розглядає законопроект про перехідний період на Донбасі як крок, який нібито свідчить про те, що Україна не збирається виконувати Мінські угоди. Якщо ініціативу буде ухвалено Радою, Росія вважатиме, що Київ, мовляв, в односторонньому порядку вийшов з "Мінська". Про це заявив російський президент Володимир Путін.

Під час брифінгу за підсумками зустрічі з Меркель він сказав про те, що Україна нібито не збирається виконувати Мінські угоди щодо Донбасу. Зокрема, він піддав критиці закон про перехідний період, ухвалення якого, мовляв, означатиме односторонній вихід Києва з Мінських угод.читайте такожПрямий діалог з ОРДЛО і вода у Крим: як Кабмін пропонує Раді повертати окуповані території

"(Влада України, - ред.) фактично каже про те, що не збирається виконувати Мінські угоди. Сьогодні я поінформував пані федеральну канцлерку про те, що внесено черговий проект закону урядом України. І якщо цей закон буде прийнято... це означатиме фактичний вихід України в односторонньому порядку з Мінського процесу", - вважає російський президент.

За його словами, законодавча ініціатива нібито повністю не відповідає "Мінську". Тому у Москві розглядатимуть ухвалення закону як, мовляв, відмову Києва від виконання зобов'язань.

"Тому що там не тільки щось суперечить Мінським угодам, там все суперечить Мінським угодам. Це означатиме фактично вихід України з цих угод", - підкреслив Володимир Путін.

Законопроект про перехідний період