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Нуланд пояснила, що заважає Україні протистояти Росії

20 квітня 2021, 10:59

Корупція - "це інструмент, яким користується Росія, щоби роз'їдати Україну зсередини", вважає Вікторія Нуланд.

Вікторія Нуланд
Вікторія Нуланд відзначила проблему корупції в Україні та акцентувала на важливості її подолання / УНІАН

Номінантка на посаду заступника Державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Україна може стати міцною та стабільною державою, якщо подолає корупцію.

За її словами, саме корупція є інструментом, який використовує Кремль, щоби підірвати Україну зсередини, передає Радіо Свобода.

"Перше, що потрібно Україні, щоби бути міцною, стабільною і суверенною державою, це подолати повальну корупцію. Сполучені Штати доклали велику кількість зусиль для цього. Але корупція - це інструмент, який використовує Кремль, щоби роз'їдати Україну зсередини та підкуповувати чиновників. Тому це в наших спільних інтересах - працювати над цими проблемами", - сказала Нулланд під час слухань у Сенаті.

Вона додала, що підтримка Конгресом важлива, але сама Україна також повинна зробити певні кроки, щоби пройти шлях подолання корупції.

Нуланд вважає, що влада України "в останні тижні зробила важливі кроки для розв'язання проблеми, проте ще багато чого належить зробити".

Зазначимо, Вікторія Нуланд курирувала питання України в Держдепартаменті США під час Революції гідності та після неї. Вона добре знайома з українськими реаліями. За словами аналітиків, якщо Нуланд затвердять на посаді заступника держсекретаря, вона триматиме руку на пульсі України та регіону.

Допомога США Україні - про що раніше писав Главред:

  • 2 квітня після спілкування з президентом Байденом Володимир Зеленський заявив, що глава Білого дому запевнив його, що Україна ніколи не залишиться одна проти агресії Російської Федерації.
  • Зеленський запевнив Байдена, що політика України спрямована на системну деолігархізацію.
  • Окремо президент США висловив переконання, що успіх України буде успіхом всього європейського континенту, і підкреслив незмінну підтримку нашої держави з боку Сполучених Штатів.
  • У Міноборони України заявили, що США готові підтримати країну в разі ескалації російської агресії.
  • Сполучені Штати готові у разі необхідності розглянути можливість збільшити чисельність американських військових інструкторів з підготовки українських військових.
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