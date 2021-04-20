Нуланд пояснила, що заважає Україні протистояти Росії

Вікторія Нуланд відзначила проблему корупції в Україні та акцентувала на важливості її подолання / УНІАН

Номінантка на посаду заступника Державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Україна може стати міцною та стабільною державою, якщо подолає корупцію.

За її словами, саме корупція є інструментом, який використовує Кремль, щоби підірвати Україну зсередини, передає Радіо Свобода.

"Перше, що потрібно Україні, щоби бути міцною, стабільною і суверенною державою, це подолати повальну корупцію. Сполучені Штати доклали велику кількість зусиль для цього. Але корупція - це інструмент, який використовує Кремль, щоби роз'їдати Україну зсередини та підкуповувати чиновників. Тому це в наших спільних інтересах - працювати над цими проблемами", - сказала Нулланд під час слухань у Сенаті.

Вона додала, що підтримка Конгресом важлива, але сама Україна також повинна зробити певні кроки, щоби пройти шлях подолання корупції.

Нуланд вважає, що влада України "в останні тижні зробила важливі кроки для розв'язання проблеми, проте ще багато чого належить зробити".

Зазначимо, Вікторія Нуланд курирувала питання України в Держдепартаменті США під час Революції гідності та після неї. Вона добре знайома з українськими реаліями. За словами аналітиків, якщо Нуланд затвердять на посаді заступника держсекретаря, вона триматиме руку на пульсі України та регіону.

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