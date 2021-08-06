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Потрібно більше уколів: Moderna заявила про ефективність третьої дози проти штаму Дельта

6 серпня 2021, 08:02

Згідно з новими дослідженнями, третя доза вакцини викликає надійну відповідь антитіл проти небезпечного штаму коронавірусу Дельта.

вакцина Moderna
Moderna заявила про необхідність третього щеплення / Фото Reuters

Американська компанія Moderna заявила, що тим, хто пройшов повний курс вакцинації, необхідно буде через пів року зробити третє щеплення від ковіда. Оскільки це зможе забезпечити імунітет від нових небезпечних штамів.

Зараз у фармацевтичній компанії знаходяться на другому етапі випробувань бустерної дози вакцини. У звіті вказується, що третя доза дає стійку відповідь проти трьох штамів коронавірусу, включаючи "Дельту", повідомляє CNBC.

Разом з тим, вже вакцинованим двома дозами особам вводили 50 мікрограмів препарату, хоча перші дві дози традиційно ввели по 100 мкг. При цьому рівень антитіл наблизився до рівня, який спостерігається у раніше невакцинованих людей, які отримали дві 100-мікрограмові дози.

Що цьому передувало

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни не вакцинувати громадян третьою дозою від коронавірусу, мінімум до кінця вересня. Таким чином хочуть уникнути значного розриву між бідними і багатими країнами в питанні розподілу вакцин.

Американська фармкомпанія Pfizer, яка є виробниками однієї з найефективніших у світі вакцин проти COVID-19, повідомила, що третя бустерна доза її вакцини в 11 разів збільшує кількість антитіл в організмі людини, а також сильно захищає від "Дельти".

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Раніше повідомлялося, що дослідження показали ефективність вакцин Pfizer і AstraZeneca проти штаму Дельта, визнаним одним з найнебезпечніших через своїх мутацій.

За словами головного санлікаря України Ігоря Кузіна, введення нових епідемічних обмежень в країні через штам коронавірусу Дельта поки не планується. Проте, варто очікувати продовження загальнонаціонального каранатина.

Дельта вакцинація від коронавірусу Moderna
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