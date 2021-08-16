"Збожеволілі люди бажають полетіти і гинуть в тиснявах": тисячі афганців намагаються покинути країну

Тисячі афганців намагаються покинути країну / Reuters

В аеропорту Кабула (столиці Афганістану) триває хаос і паніка. Тисячі афганців намагаються покинути захоплену фанатиками-ісламістами країну, але спостерігається категорична нестача лайнерів. Як повідомляє агентство AFP, коли натовпи збожеволілих від страху людей переповнили злітно-посадкову смугу, американські солдати влаштували безліч попереджувальних пострілів у повітря.

"Вулиці Кабула були пустельні рано вранці в понеділок, на наступний день після того, як повстанці "Талібану" без бою захопили столицю Афганістану, але аеропорт був забитий сотнями мирних жителів, які намагалися втекти", — заявили очевидці.

Є також непідтверджена інформація про те, що американські рейси, які перевозять дипломатів з Афганістану, відлітають в першу чергу, що викликає гнів місцевих жителів і призводить до ще більшого хаосу і плутанини. І нібито люди гинуть в тиснявах за місця в літаку.

У Держдепартаменті США заявили, що американські солдати убезпечили периметр аеропорту Кабула. Більшість рейсів комерційних авіакомпаній зараз припинені, пріоритет віддається військовим літакам, які вивозять персонал посольств і деяких місцевих співробітників.

"Вулиці Кабула були пустельні рано вранці в понеділок, на наступний день після того, як повстанці "Талібану" без бою захопили столицю Афганістану, але аеропорт був забитий сотнями мирних жителів, які намагалися втекти", - йдеться в повідомленні агентства Reuters.

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Нагадаємо, раніше, 15 серпня члени радикального ісламістського руху Талібан остаточно захопили столицю Афганістану - Кабул.

Президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни. За його словами, це був "важкий вибір".

Афганський Керівник розповів, що міг "зіткнутися з озброєними талібами, які хотіли увійти до палацу, або покинути країну", де він "присвячував своє життя захисту і турботі останні 20 років".

"Талібан" ясно дав зрозуміти, що він готовий здійснити кривавий напад на весь Кабул і його жителів, щоб вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив піти", - заявив він.

Далі, представник Талібану Мухаммед Наїм заявив про "завершення багаторічної війни" в Афганістані,