Оприлюднені фото Протасевича на параді полку Азов: з'явилася реакція екскомандира

У Мережі оприлюднили нові фото Протасевича / Телеграм

У Мережі оприлюднили нові знімки, на яких засновник Нехти Роман Протасевич присутній на військовому параді полку "Азов" в Маріуполі в 2015 році.

На знімках Протасевич знаходиться на параді Азова в Маріуполі в 2015 році - так, він одягнений у військову форму і обмундирування, і стоїть разом з іншими бійцями в другій шерензі. Ці знімки опубліковані журналістами з Росії Ольгою Скабєєвою і Олександром Коцем.

Перед цим близькі до влади білоруські ЗМІ, опублікували нову партію фото з Романом Протасевичем. За їхніми даними, це знімки з мобільного телефону заарештованого опозиціонера. На них він зображений у військовій формі і зі зброєю. Судячи з фотографій, у Романа в полку була навіть різна амуніція, в якій він фотографувався.

Пізніше сам засновник батальйону Азов Андрій Білецький відреагував на цю інформацію про Протасевича. Так, у своєму Telegram-каналі він запевнив, що затриманий у Мінську журналіст Роман Протасевич був на Донбасі, де працював виключно як журналіст.

Захоплення літака Ryanair з журналістом він назвав піратством, а Протасевича в цій ситуації – "заручником, захопленим фактично терористичним шляхом".

"Відразу розставлю всі крапки над "і". Так, Роман дійсно разом з "Азовом" та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами в Широкиному, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово", – підкреслив Білецький.

Він додав, що зараз весь народ Білорусі, як і Роман, опинився в заручниках режиму Лукашенка, який вже точно "визначився відкрито крокувати до об'єднання з Росією". За його словами, для українців ці події - не тільки про смуток за народ сусідньої держави, а й 1082 кілометри спільного кордону, "безпека якої тепер під великим питанням".

"Ми повинні всіма доступними нам способами допомогти білоруському народу в їх боротьбі за свободу від Лукашенка і його режиму... Вірю, що білоруси, як свого часу і ми на Майдані, зможуть прогнати Лукашенка, зробити Білорусь самостійною і вільною державою", – написав Білецький.

Інцидент з літаком рейсу Ryanair в Мінську: