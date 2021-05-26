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Оприлюднені фото Протасевича на параді полку Азов: з'явилася реакція екскомандира

26 травня 2021, 19:15

На знімках Протасевич знаходиться на параді Азова в Маріуполі в 2015 році - він одягнений у військову форму і обмундирування.

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У Мережі оприлюднили нові фото Протасевича / Телеграм

У Мережі оприлюднили нові знімки, на яких засновник Нехти Роман Протасевич присутній на військовому параді полку "Азов" в Маріуполі в 2015 році.

На знімках Протасевич знаходиться на параді Азова в Маріуполі в 2015 році - так, він одягнений у військову форму і обмундирування, і стоїть разом з іншими бійцями в другій шерензі. Ці знімки опубліковані журналістами з Росії Ольгою Скабєєвою і Олександром Коцем.

Перед цим близькі до влади білоруські ЗМІ, опублікували нову партію фото з Романом Протасевичем. За їхніми даними, це знімки з мобільного телефону заарештованого опозиціонера. На них він зображений у військовій формі і зі зброєю. Судячи з фотографій, у Романа в полку була навіть різна амуніція, в якій він фотографувався.

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Пізніше сам засновник батальйону Азов Андрій Білецький відреагував на цю інформацію про Протасевича. Так, у своєму Telegram-каналі він запевнив, що затриманий у Мінську журналіст Роман Протасевич був на Донбасі, де працював виключно як журналіст.

Захоплення літака Ryanair з журналістом він назвав піратством, а Протасевича в цій ситуації – "заручником, захопленим фактично терористичним шляхом".

"Відразу розставлю всі крапки над "і". Так, Роман дійсно разом з "Азовом" та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами в Широкиному, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово", – підкреслив Білецький.

Він додав, що зараз весь народ Білорусі, як і Роман, опинився в заручниках режиму Лукашенка, який вже точно "визначився відкрито крокувати до об'єднання з Росією". За його словами, для українців ці події - не тільки про смуток за народ сусідньої держави, а й 1082 кілометри спільного кордону, "безпека якої тепер під великим питанням".

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"Ми повинні всіма доступними нам способами допомогти білоруському народу в їх боротьбі за свободу від Лукашенка і його режиму... Вірю, що білоруси, як свого часу і ми на Майдані, зможуть прогнати Лукашенка, зробити Білорусь самостійною і вільною державою", – написав Білецький.

Інцидент з літаком рейсу Ryanair в Мінську:

  • Літак компанії Ryanair 23 травня летів з Афін у напрямку Вільнюса, проте змушений був приземлитися в Мінську після того, як в Білорусі попередили про те, що влада отримала лист про "бомбу на борту". Вибухових пристроїв у літаку не виявили.
  • Цим рейсом летів Роман Протасевич - засновник Опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta, що висвітлював події, пов'язані з протестами в Білорусі. Протасевича затримали разом з його дівчиною – Софією Сапегою.
  • У Великобританії допускають, що Росія може бути причетна до інциденту з літаком в Мінську. В ході парламентських дискусій британці обговорили можливість введення санкцій не тільки проти СП-2, але і щодо газопроводу Ямал-Європа, який проходить через Білорусь.
  • Мати дівчини Протасевича б'є на сполох через "зізнання" доньки. Мати дівчини журналіста Романа Протасевича здивована "вдячними показаннями" своєї дочки.

Азов Роман Протасевич Андрій Білецький новини Білорусі
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