Оприлюднили перші результати виборів до Держдуми РФ

Перший результати виборів до Держдуми - 2021 / Reuters

Центрвиборчком Росії оголосив перші результати виборів до Держдуми після підрахунку 8,89% протоколів, повідомляє РБК.

Всього п'ятивідсотковий бар'єр на даний момент проходять:

Єдина Росія-41,18%;

КПРФ-23,88%;

ЛДПР-9,11%;

Нові люди-7,33%;

Справедлива Росія - за правду-6,96%.

Електоральний бар'єр на виборах до Держдуми становить 5%.

Голова ЦВК Елла Памфілова зазначила, що в регіонах Далекого Сходу велика частина голосів вже підрахована.

"Однак остаточні висновки можна буде зробити тільки після обробки всіх бюлетенів", - додала голова ЦВК.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що перед виборами до Держдуми в ОРДЛО почали масово видавати жителям російські паспорти - так Кремль намагається забезпечити явку на вибори на тлі недовіри до виборчого процесу в РФ і падіння рейтингу правлячої партії.

У Європейському парламенті закликають ЄС бути готовим не визнавати вибори до Держдуми РФ. Це буде в тому випадку, якщо парламентські вибори 2021 року в Росії будуть визнані шахрайськими і такими, які були проведені з порушенням демократичних принципів і міжнародного права.

Також в Росії заявили про те, що на виборах до Держдуми Росії нібито проголосувало близько 150 тисяч жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, яким Москва масово видавала паспорти, повідомляє влада РФ.