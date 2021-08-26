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Виявлена нова побочка від вакцини Pfizer - вчені

26 серпня 2021, 16:52

У протикоронавірусного препарату Pfizer виявили новий ризик.

В Україні відкрився перший центр масової вакцинації від COVID-19
Деякі вакцини провокують захворювання серця / УНІАН

Нове дослідження ізраїльських і американських вчених показало, що застосування вакцини від коронавірусу компаній Pfizer Inc і BioNTech se підвищує ймовірність виникнення захворювань серця. Зокрема, мова йде про міокардит. При цьому, у хворих коронавірусом ця загроза в рази вища. Результати дослідження опубліковані в науковому журналі New England Journal of Medicine.

Експерти порівняли ймовірність виникнення конкретного захворювання у вакцинованих і невакцинованих людей, у яких раніше не діагностували коронавірус. Також вони провели подібне дослідження проводилося серед перехворілих і не перехворілих COVID-19.

"В результаті цього дослідження в умовах загальнонаціональної масової вакцинації з'ясувалося, що вакцина BNT162b2 не пов'язана з підвищеним ризиком виникнення більшості вивчених побічних ефектів. Вакцина пов'язана з високою ймовірністю міокардиту (від одного до п'яти випадків на 100 тисяч осіб)", - йдеться в релізі.

Вчені стверджують, що ризик серйозного захворювання значно вищий у заражених коронавірусом. Вже зафіксовано 11 випадків на 100 тисяч осіб.

Більш того стало відомо, що вакцина підвищує ймовірність апендициту, оперізуючого герпесу, перикардиту, аритмії, інфаркту міокарда і ряду інших небезпечних захворювань.

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Дивіться відео: Чи може вакцинація стати обов'язковою

Коронавірус в Україні-про що раніше писав Главред:

Станом на ранок середи, 25 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 727 жителів країни. Були госпіталізовані 682 людини; летальних випадків - 20; одужали 382 людини.

Лікар-імунолог Андрій Волянський заявив, що в Україні щодня зростає кількість нових випадків коронавірусу, викликаних штамом Дельта, і пік захворюваності-19 можна очікувати вже на початку осені.

Епідеміолог Андрій Александрін вважає, що новий пік коронавірусу почнеться в другій половині вересня після того, як діти масово підуть в закриті колективи.

Кампанія з вакцинації у нашій країні може незабаром бути припинена через сплеск захворюваності через 4-6 тижнів, заявив лікар-інфекціоніст Віктор Петров. У тому випадку, якщо центри вакцинації будуть працювати, пацієнтам потрібно буде обов'язково здавати тест на коронавірус.

viber
вакцина Pfizer
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