Оголенка в Дубаї: покинути ОАЕ зможуть не всі українки

За законами ісламського шаріату, дівчатам-моделям загрожувало до пів року в'язниці, але вони відбулися легким переляком і скоро вже повернуться в Україну.
Українські дівчата-моделі, які опинилися в центрі скандалу після того, як голими брали участь у фотосесії в готелі Дубая, найближчими днями будуть депортовані з Об'єднаних Арабських Еміратів. Однак, як повідомляє портал Сьогодні, одній з дівчат доведеться затриматися в ОАЕ (у неї медики встановили зараження коронавірусом COVID-19).
За даними джерела, українку відправлять додому відразу додому після того, як вона одужає. Особистість дівчини Арабські медики залишили в таємниці.
До слова, за законами шаріату, дівчатам-моделям загрожувало до пів року в'язниці, але вони відбулися легким переляком і скоро вже повернуться в Україну. А ось організатор скандальної фотосесії, житель Києва Віталій Гречин, нібито знаходиться зараз в арабській в'язниці і йому загрожує до півтора років ув'язнення.
читайте такожМЗС уточнило число українок, затриманих у Дубаї за оголенк
Затримання українок у Дубаї - про що раніше писалося:
- Увечері 3 квітня в соцмережах з'явилися фото і відео, на яких були зображені 13 голих жінок, що позують на балконі в Дубаї. Британське видання Mirror дізналося, що за участь у зйомках дівчат затримали.
- За попередніми відомостями, зйомки влаштували в рамках рекламної кампанії, в них брали участь громадянки України, Росії та Білорусі. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що в Дубаї були затримані 11 наших співвітчизниць, їх звинуватили в порушенні норм суспільної моралі.
- Курортний Дубай набагато ліберальніший, ніж ряд інших арабських країн, проте поліція там суворо стежить за дотриманням норм шаріату.За оголену зйомку дівчатам могло загрожувати до 6 місяців за ґратами.
- Представник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що найімовірніше після сплати штрафу в близько 1300 доларів дівчат найближчими днями депортують з країни.