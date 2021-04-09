Оголенка в Дубаї: покинути ОАЕ зможуть не всі українки

Покинути ОАЕ зможуть не всі українки / Twitter / Tammytabby

Українські дівчата-моделі, які опинилися в центрі скандалу після того, як голими брали участь у фотосесії в готелі Дубая, найближчими днями будуть депортовані з Об'єднаних Арабських Еміратів. Однак, як повідомляє портал Сьогодні, одній з дівчат доведеться затриматися в ОАЕ (у неї медики встановили зараження коронавірусом COVID-19).

За даними джерела, українку відправлять додому відразу додому після того, як вона одужає. Особистість дівчини Арабські медики залишили в таємниці.

До слова, за законами шаріату, дівчатам-моделям загрожувало до пів року в'язниці, але вони відбулися легким переляком і скоро вже повернуться в Україну. А ось організатор скандальної фотосесії, житель Києва Віталій Гречин, нібито знаходиться зараз в арабській в'язниці і йому загрожує до півтора років ув'язнення.

читайте такожМЗС уточнило число українок, затриманих у Дубаї за оголенк

Затримання українок у Дубаї - про що раніше писалося: