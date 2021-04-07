Гола фотосесія в Дубаї: стало відомо, хто "здав" українок

Дівчата в оголеному вигляді позували на балконі / Фото Twitter @tammytabby

З'явилися нові подробиці про українських моделей, яких затримали в Дубаї за оголену фотосесію.

З'ясувалося, що дівчат, які погодилися зніматися ню, помітив з сусіднього балкона росіянин Олексій Концов. Саме він зняв відео на телефон і виклав у Мережу. До слова, поліція заарештувала і саму компанію, і сусіда-папараці, пише ТСН.

Загалом, за ґратами опинилася знімальна група в 40 осіб. Серед них, за повідомленнями українського МЗС, 11 українок.

Імена та обличчя українських моделей публікують світові таблоїди. Дівчат знаходять у соцмережах. Їхні записи досі відкриті. Журналісти поспілкувалися з родичами і сусідами однієї з дівчат. Мешканка села не впізнала її на фото.

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