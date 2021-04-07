Гола фотосесія в Дубаї: стало відомо, хто "здав" українок

Секс-скандал в ОАЕ обростає новими подробицями. За ґратами опинилася знімальна група в 40 осіб. Серед них 11 українок і росіянин-папараці.
З'явилися нові подробиці про українських моделей, яких затримали в Дубаї за оголену фотосесію.
З'ясувалося, що дівчат, які погодилися зніматися ню, помітив з сусіднього балкона росіянин Олексій Концов. Саме він зняв відео на телефон і виклав у Мережу. До слова, поліція заарештувала і саму компанію, і сусіда-папараці, пише ТСН.
Загалом, за ґратами опинилася знімальна група в 40 осіб. Серед них, за повідомленнями українського МЗС, 11 українок.
Імена та обличчя українських моделей публікують світові таблоїди. Дівчат знаходять у соцмережах. Їхні записи досі відкриті. Журналісти поспілкувалися з родичами і сусідами однієї з дівчат. Мешканка села не впізнала її на фото.
Затримання українок у Дубаї - про що раніше писав Главред:
- Увечері 3 квітня в соцмережах з'явилися фото і відео, на яких були зображені 13 голих жінок, що позують на балконі в Дубаї. Британське видання Mirror дізналося, що за участь у зйомках дівчат затримали.
- За попередніми даними, зйомки влаштували в рамках рекламної кампанії, в них брали участь громадянки України, Росії та Білорусі.
- У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що в Дубаї були затримані 11 наших співвітчизниць, їх звинуватили в порушенні норм суспільної моралі.
- Курортний Дубай набагато ліберальніший, ніж низка інших арабських країн, проте поліція там суворо стежить за дотриманням норм шаріату.
- За оголену зйомку дівчатам могло загрожувати до 6 місяців за ґратами.
- Представник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що, найімовірніше, після сплати штрафу в близько 1300 доларів дівчат найближчими днями депортують з країни.
Автор: Анна Багрій