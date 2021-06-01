Оборзіли і спалили все дотла: в РФ Медведєв вилаяв країни Заходу

Дмитро Медведєв / УНІАН

Політики Заходу по відношенню до РФ "оборзелі". Про це розповів в інтерв'ю виданню Комерсант експрезидент Росії і керівник путінської партії Єдина Росія Дмитро Медведєв.

"На жаль, наші партнери на Заході злегка "оборзіли" від своєї потужності, особливо після того, як розпався Варшавський договір. Це правда. Адже раніше ніхто не намагався доводити конфронтацію з Росією до такого рівня. Так, були дуже різні періоди, навіть Карибська криза була. Але, одначе, нікому в голову не приходило відсікати всі шляхи спілкування", − сказав він.

Медведєв нагадав, що Євросоюз і США почали вводити індивідуальні санкції щодо конкретних громадян Росії.

"Але ось можна собі уявити, щоб індивідуальні санкції- при тому, що було колосальне неприйняття один одного, - були введені щодо Хрущова або Брежнєва, або членів Політбюро, або керівників Верховної Ради? Ні, звичайно. Чому? Тому що наші партнери були налаштовані набагато прагматичніше", - підсумував він.

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Дмитро Медведєв - що повідомлялося раніше:

Медведєв заявляв, що звинувачення українських правоохоронців проти нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака не мають під собою ні найменших підстав.

"Загрози двом політикам реальними термінами за міфічні злочини не зможуть поправити рейтинги чинних посадових осіб.швидше, навпаки, приведуть до подальшої деградації системи влади, загострять її політичне недоумство", ‒ особливо не вибирав виразів і тону Медведєв.