Зруйнувати режим Путіна: в Мережу злили документи МЗС РФ

Володимир Путін / Главред

У квітні 2021 року Міністерство закордонних справ РФ піддалося кібератаці: були викрадені паспортні дані співробітників, звіти про роботу, інструкції для переговорів та інші конфіденційні документи, які незабаром з'явилися на майданчику Intel Repository.

Її засновник під псевдонімом Spectre заявив Сurrenttime, що купує і продає інформацію – його сліди можна знайти на багатьох форумах в даркнеті.

Він пояснив, що МЗС Росії зламала група хакерів, з якою він "тісно співпрацює". За архів він нібито заплатив 6,5 тисячі доларів. Він прокоментував публікацію: "Корумпований російський уряд одного разу впаде. Боротьба за те, щоб цей день настав якомога швидше, йде прямо зараз, і я хочу бути її частиною".

"Я вирішив опублікувати це з тієї ж причини, з якої я злив все інше на моєму сайті. Щоб спробувати викрити уряди і зіграти свою роль у зміні світу на краще", - заявив хакер.

Він підкреслив, що Росія - лише один з "урядів, які зловживають своєю владою, пригнічують людей, щоб зберегти свою владу".

"Крім того, досить забавно і в той же час сумно спостерігати, як президент Росії намагається втриматися на посаді на додаткові терміни, змінюючи закони своєї країни", – говорить Spectre.

Додамо, що документи витоку взяті з електронних пошт російських посольств в Панамі і Бангладеш.

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Хакерська атака РФ: