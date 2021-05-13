ОБСЄ б'є на сполох через дії Путіна в анексованому Криму

Росія перекидає військову техніку в Крим / сайт Міноборони РФ

Росія нахабно почала перекидати важку військову техніку на територію окупованого Криму. Також РФ активно закликає до своєї армії тисячі жителів півострова, заявила виконуючий обов'язки заступника глави місії Сполучених Штатів при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллері.

Росія перекидає до Криму елементи десантно-штурмової авіації, а також танки Т-72Б3, 120-мм міномети, гаубиці і бронетехніку, серед іншого обладнання і техніки.

"Ми закликаємо Росію припинити репресії в Криму і звільнити всіх українських політичних в'язнів, яких вона утримує. Ми також закликаємо Росію припинити мілітаризацію і окупацію Криму і вивести всі свої сили і техніку зі Сходу України", - заявила Розенсток-Сіллері.

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