ОБСЄ б'є на сполох через дії Путіна в анексованому Криму

Росія перекидає до Криму елементи десантно-штурмової авіації, а також танки Т-72Б3, 120-мм міномети, гаубиці і бронетехніку.
Росія нахабно почала перекидати важку військову техніку на територію окупованого Криму. Також РФ активно закликає до своєї армії тисячі жителів півострова, заявила виконуючий обов'язки заступника глави місії Сполучених Штатів при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллері.
Росія перекидає до Криму елементи десантно-штурмової авіації, а також танки Т-72Б3, 120-мм міномети, гаубиці і бронетехніку, серед іншого обладнання і техніки.
"Ми закликаємо Росію припинити репресії в Криму і звільнити всіх українських політичних в'язнів, яких вона утримує. Ми також закликаємо Росію припинити мілітаризацію і окупацію Криму і вивести всі свої сили і техніку зі Сходу України", - заявила Розенсток-Сіллері.
Повернення Криму до складу України- про що раніше повідомляв Главред:
- Президент Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ про те, що держава запускає низку заходів, завданням яких є реалізація Кримської платформи. Це переговорний майданчик, де планується обговорення питань щодо звільнення та повернення Криму до складу України.
- На засіданні Ради національної безпеки і Оборони 11 березня була прийнята стратегія повернення окупованих РФ Криму і Севастополя під політичний контроль української держави.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба 1 травня розповів про те, що у Росії дуже серйозно поставилися до Кримської платформи. У російському міністерстві закордонних справ створили підрозділ, в рамках якого проводиться робота з протидії проекту України з метою повернення Криму.
Автор: Катерина Трохимчук