Обстріл британського есмінця Defender: в НАТО озвучили різку заяву щодо РФ

У НАТО є повна картина того, що сталося з есмінцем HMS Defender в Чорному морі / Фото Reuters

На тлі дестабілізації з боку Російської Федерації країни НАТО зміцнюватимуть співпрацю з партнерами в Чорноморському регіоні, зокрема з Україною.

Таку заяву зробив канадський журналіст, спецпредставник генсека Північноатлантичного альянсу по країнах Південного Кавказу та Центральної Азії Джеймс Аппатурай в ефірі грузинскького Першого каналу.

За його словами, після інциденту з британським есмінцем HMS Defender в Чорному морі Велика Британія надала Альянсу інформацію про те, що трапилося. Таки чином у НАТО є повна картина того, що сталося.

"У НАТО різка позиція, коли мова йде про свободу судноплавства і про те, що Крим — це Україна, а не Росія", — підкреслив спецпредставник генсека Північноатлантичного альянсу.

Аппатурай додав, що Сполучене Королівство твердо дотримувалося важливих для регіону принципів, і РФ "необхідно зрозуміти, що союзники в НАТО не відмовляться від цього питання".

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При цьому спецпредставник генсека НАТО зазначив, що Кремль продовжує дестабілізацію регіону та розміщення в тимчасово окупованому Криму озброєння, зокрема ракетних систем, ускладнюючи свободу судноплавства.

"Ми вже працюємо над політичними консультаціями та обміном інформацією з Грузією та Україною. Ми дійсно не згодні з тим, що Чорне море є російським, і ми збережемо наше представництво на підтримку союзників і партнерів в НАТО", - сказав він.

На інцидент в Чорному морі з есмінцем HMS Defender відреагували і в Білому домі. Відповідаючи на запитання про те, чи було це заздалегідь запланованою операцією США та Великої Британії, прессекретарка Білого дому Джен Псакі зазначила, що не володіє інформацією для того, щоб якось прокоментувати це.

Раніше президент РФ Володимир Путін в ході щорічної прямої лінії заявив, що інцидент з британським есмінцем був очевидною провокацією, в якій нібито брала участь як британська, так і американська сторона.

Обстріл британського есмінця Defender - про що раніше повідомляв Главред:

23 червня росЗМІ повідомили, що біля берегів окупованого РФ Криму в Чорному морі співробітники прикордонної служби Федеральної Служби безпеки нібито зробили попереджувальні" постріли в бік британського есмінця Defender.

ФСБшники відкривали вогонь біля мису Фіолент, оскільки есмінець "перетнув кордон РФ". Також з метою "попередження" за курсом Defender метнув бомби військовий літак Су-24М.

Російська сторона стверджує, що після таких заходів есмінець залишив кордони "територіального моря" РФ.

Пізніше в МЗС України і Міноборони Британії відреагували на заяву Росії про обстріл британського есмінця Defender. Росіяни, мабуть, стріляли "невидимими бомбами", оскільки британська сторона ніяких атак не зафіксувала.