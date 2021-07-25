"Взуттєвий" шторм: у Сочі море "подарувало" місцевим жителям тисячі шльопанців

Люди кинулися збирати" морське " взуття / скріншот

У Росії після шторму в морі на берег викинуло сотні пар взуття. "Взуттєвий" шторм стався в Сочі. Однак заповзятливі місцеві люди і туристи не стали втрачати час даремно і почали збирати "подарунок" природи.

Як пише Telegram-канал "Стрічка дна", імпровізований шопінг на березі моря зібрав натовпи народу. Люди збирали тапочки і шльопанці і були дещо обурені тим, що в цей час їх знімають на відео.

Знайдене взуття відразу ж приміряли і, якщо воно була по нозі, шукали до неї пару.

Імпровізований шопінг відбувся в рамках запланованого суботника, спровокованого штормом напередодні, який виніс на берег тонни сміття. Однак, крім прибирання, сочинці "прикупили" собі "нові" шльопанці.

Нагадаємо, в Сочі Річка Дагомис через дощі вийшла з берегів і затопила місто.

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Дві людини попросили допомоги рятувальників, щоб вибратися з "острівця" в руслі річки.

У Лазаревському районі Сочі локально підтопило вулиці, потоки води утворилися на автомобільних дорогах.

Рівень води в річці Мацеста менш ніж за годину перевищив критичні значення. Вода розливається на проїжджу частину.