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Навальному, який оголосив голодування, загрожує кома – невролог

1 квітня 2021, 16:42

Політику здатне нашкодити голодування, попередив лікар.

Лікар вважає, що опозиціонер через голодування може впасти в кому
Олексій Навальний через голодування може впасти в кому, вважає невролог / Reuters

Засуджений російський опозиціонер Олексій Навальний, який знаходиться у виправній колонії №2, розташованій у місті Покров, і оголосив голодування, знову може впасти в кому.

Для політика небезпечне голодування, розповів невролог, доцент кафедри нервових хвороб та нейрохірургії Сєченівського університету Олексій Баринов, повідомляє openmedia.io.

За словами лікаря, Навальному може нашкодити голодування, оскільки він пережив важке отруєння.

"...Він же переніс важке отруєння. Звичайно, це (голодування – Ред.) може бути для нього приводом знову впасти в кому", – заявив медик.

Чому Олексій Навальний оголосив голодування

Прихильники Навального повідомили, що в колонії у політика були сильні болі у спині, віднімалася нога й при цьому його не надавали належну медичну допомогу.

Пізніше опозиціонер оголосив голодування – відмовився їсти до того моменту, поки його не огляне лікар. Навальний просив, щоб до нього допустили Олексія Баринова.

Отруєння Олексія Навального та рішення суду

Навальний у серпні минулого року був отруєний та впав у кому, пізніше його лікували у Берліні. На Заході експерти з'ясували, що політик отруєний речовиною з групи Новачок.

Опозиціонер стверджував, що до отруєння причетний російський президент Володимир Путін. У Кремлі відкидали звинувачення.

У січні Навальний повернувся в РФ, його затримали після прильоту та заарештували. Підставою для позбавлення волі стало те, що на батьківщині його оголосили у розшук наприкінці грудня 2020-го.

Політика звинуватили в ухиленні від проходження заходів, пов'язаних з умовною судимістю у справі компанії Ів Роше.

На початку лютого суд дав Навальному у цій справі 3,5 року колонії загального режиму.

Євросоюз та низка країн Заходу заступилися за політика і запровадили санкції проти РФ.

Олексій Навальний Олексій Баринов
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