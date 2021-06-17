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Один на один з Донбасом: у Лаврова їдко відреагували на бійку Ківи і Тищенка

17 червня 2021, 17:17

У МЗС Росії "закликали" Україну не створювати потужну армію.

Марія Захарова
Захарова "радить" Україні створити сильний парламент / Reuters

У російському Міністерстві закордонних справ їдко прокоментували бійку у Верховній Раді, під час якої побилися депутати Ілля Кива та Микола Тищенко. Росіяни згадали заяву Зеленського про Захід і Донбас, і "порадили" українцям замість сильної армії побудувати "потужний парламент". Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

У своєму Telegram-каналі вона написала про те, що українській владі, мовляв, замість розмов про "найпотужнішу армію у Європі", слід створити "найпотужніший парламент". І тоді нібито не потрібна буде сильна армія.

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читайте також"У в'язниці будеш сидіти, гнида": соратник Медведчука зробив різку заяву на адресу Потураєва"Подивилася на будні українських парламентаріїв і згадала заяву президента Зеленського про те, що Україна буде змушена створити найпотужнішу армію у Європі, якщо Захід залишить Київ один на один у вирішенні питання врегулювання конфлікту на Донбасі. Може, спочатку створити хоча б найпотужніший парламент?",- підкреслила Марія Захарова.

Бійка у Верховній Раді

Парламентарій від Слуги народу Микита Потураєв у четвер, 17 червня, з трибуни Верховної Ради заявив про те, що епоха бідності в країні може завершитися тільки тоді, коли "розстріляють ОПЗЖ".

Після його заяви депутати від фракції Медведчука зібралися біля трибуни. Зав'язалася бійка, під час якої побилися нардеп від Слуги народу Микола Тищенко і парламентарій від ОПЗЖ Ілля Ківа.

Нардеп від фракції Євросолідарність Олексій Гончаренко сказав, що Потураєв вибачився за свої висловлювання.

Верховна Рада МЗС Росії Марія Захарова новини України
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