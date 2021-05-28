Одіозна Поклонська залишила партію Путіна та "надягне кітель"

Колишня прокурор окупованого Криму заявила про те, що залишає партію Єдина Росії через те, що знайшла іншу роботу.
Колишня скандальна "прокурор" анексованого Криму, яка є депутатом Держдуми РФ від правлячої партії " Єдина Росія", заявила, що не братиме участі в праймериз, оскільки "знайшла собі нову роботу".
"Я знімаю свою кандидатуру з праймериз у зв'язку із новою роботою, про яку повідомлю трохи пізніше", - сказала Поклонська у зверненні до виборців.
При цьому вона додала, що "знову зможе надіти кітель", але заради збереження інтриги не стала уточнювати, який саме.
Нові санкції США проти Росії - про що раніше повідомляв Главред:
- 15 квітня Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США ввели нові обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній.Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
- У Росії вже відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США і пообіцяло йому "важку розмову".
- НАТО і Європейський Союз підтримали санкції проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.
Автор: Катерина Трохимчук