Одіозна Поклонська залишила партію Путіна та "надягне кітель"

Поклонська покинула партію Путіна / Фото: Вконтакте / Наталія Поклонська

Колишня скандальна "прокурор" анексованого Криму, яка є депутатом Держдуми РФ від правлячої партії " Єдина Росія", заявила, що не братиме участі в праймериз, оскільки "знайшла собі нову роботу".

"Я знімаю свою кандидатуру з праймериз у зв'язку із новою роботою, про яку повідомлю трохи пізніше", - сказала Поклонська у зверненні до виборців.

При цьому вона додала, що "знову зможе надіти кітель", але заради збереження інтриги не стала уточнювати, який саме.

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