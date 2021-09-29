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Офіцер НАТО пояснив, чому США "драпанули" з Афганістану

29 вересня 2021, 03:43

Джо Байден зробив багато подарунків для Володимира Путіна, заявив Гаррі Табах.

Афганістан, Кабул
Гаррі Табах зазначив, що підтримував вихід з Афганістану, але не таким способом / Фото Reuters

Капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах прокоментував виведення американських військових з Афганістану, заявивши, що глава Білого дому Джо Байден "зробив багато подарунків" для господаря Кремля Володимира Путіна.

За його словами, він підтримував вихід з Афганістану, але не таким способом.

"Є дві сторони монети. Чому піти потрібно було так спішно? Наші військові бази стоять в Японії, в Європі, в Південній Кореї, на Кубі. Ми звідти не пішли. Ніколи такого не було, щоби все згорнули і драпанули. Чому тут? Так, ми виводили війська. Спочатку вирішили вивести війська з Іраку. Коли президент Обама виводив війська з Іраку, всі йому говорили: цього не треба робити, тому що там утворюється вакуум, і як наслідок – утворюються терористичні організації. Так і вийшло. Утворився ІДІЛ з військових, які служили у Саддама Хусейна. Це була помилка. І тоді виведення військ зупинили. У цьому регіоні це так не працює", - сказав Табах в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Він нагадав про виведення військ із Сирії. За його словами, тоді всі говорили, що турки переб'ють курдів, а росіяни туди зайдуть. Але нічого подібного не сталося.

"Тому що Трамп (експрезидент США Дональд Трамп, - ред.) їх вивів, залишивши наших радників, залишивши прикриття з повітря, залишивши дрони. І війська пішли неподалік, до Туреччини. Вагнерівці сунулися – їх знищили. Курдів залишили в спокої", - сказав Табах.

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За його словами, він не вірить, що виведення військ з Афганістану, при якому країну охопила паніка, а люди хапалися за шасі американських літаків в надії врятуватися від талібів, був випадковим.

читайте такожУгода Трампа стала катастрофою: ексгенсек НАТО пояснив, чому таліби перемогли в Афганістані"Я впевнений, що таке виведення військ було сплановане. Я не вірю, що це помилка", - сказав офіцер НАТО.

"Я вважаю, що Байден зробив багато подарунків для Путіна, включаючи Північний потік-2, піднявши ціни на нафту, на газ. Втеча з Афганістану, кинувши наших союзників, кинувши наших дітей - у нас там залишилися ще 24 американських школяра. Озброївши до зубів Талібан", - додав Гаррі Табах.

Угода Трампа з талібами

Під час каденції Дональда Трампа 29 лютого 2020 року в столиці Катару Досі США підписали угоду з Талібаном. Штати і НАТО зобов'язалися залишити Афганістан до 1 травня 2021 року, а таліби давали у відповідь низку гарантій.

З боку талібів йшлося про мирні переговори з афганським урядом, припинення нападів на США та їхні інтереси в країні, відмову від підтримки терористичних угруповань.

Президент США Джо Байден змінив кінцевий термін виведення військ на 11 вересня 2021 року, а пізніше стало відомо про новий термін - 31 серпня.

Виведення військ США з Афганістану

Опівночі 31 Ссерпня 2021 року завершилася 20-річна військова присутність США в Афганістані. Американська армія завершила виведення свого контингенту з країни, аеропорт Кабула був останнім об'єктом в Афганістані, який перебував під контролем армії США.

Бойовики Талібану відсвяткували вихід американських військ з Афганістану пострілами з гармат в небо і салютами з автоматичної зброї.

Раніше Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Афганістан охопила паніка. Люди намагалися втекти з країни. 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула.

Українські спецназівці евакуювали з Афганістану не лише громадян України, а й інших країн.

26 серпня у Кабулі пролунали вибухи. Відповідальність за атаку на аеропорт Кабула взяла на себе терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Президент США Джо Байден звернувся до нації після терактів у столиці Афганістану. Він віддав наказ готувати удари по лідерах і позиціях терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) після терактів.

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новини США Талібан Афганістан Джо Байден Гаррі Табах новини Афганістану
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