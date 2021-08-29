Вогняний стовп: по Каліфорнії пронісся полум'яний смерч, люди в жаху

Вогонь миттєво повстав у стовп / скріншот

Жителі США налякані страшним видовищем. У Клівленді ввечері 28 серпня утворився вогняний смерч, який миттєво досяг заходу і півночі Ріверсайду.

Як пише Riverside County Fire Departmentview, полум'я зібралося у величезний стовп внаслідок гасіння масштабних лісових пожеж. Це лихо в країні триває вже більше місяця.

Зокрема, дане явище було зафіксовано біля території Національного заповідника Клівленда, де час від часу літають пожежні вертольоти і гасять вогонь. Однак в одному з місць гасіння повітряні потоки підняли вогонь вгору.

Варто відзначити, що подібна ситуація виникає дуже рідко - коли кілька вогнищ вогню об'єднуються в один великий. При цьому, повітряний натиск у вогняному смерчі досягає швидкості урагану, а температура - 1000 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, раніше в епіцентрі стихії опинився Грінвілл - містечко в Північній Каліфорнії. Населення міста евакуювали, а від нього самого практично нічого не залишилося. Вогонь спопелив історичний центр населеного пункту, будівлям якого понад сто років. Крім цього, знищені АЗС, храм, готель, бари та інші громадські заклади.

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