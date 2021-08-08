Вогонь близький до будинків: горить ще одна країна Європи

Чорногорія палає вогнем/Sladjana Vujacic

Пожежі стрімко поширюються по Європі. Столицю Чорногорії - Подгорицю охопив вогонь, який спалахнув у лісі. Полум'я вже підібралося до житлових будинків.

Місцева влада стверджує, що причиною масштабної лісової пожежі став підпал. Про це заявив мер Подгориці Іван Вуковіц у Twitter.

"Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичем, хтось використав можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції", - написав глава столиці Чорногорії.

Тим часом, за даними Національного чорногорського телебачення, вогонь масово поширився на височини Мало-Брдо і вже підійшов до будинків жителів Подгориці.

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Крім цього, пожежа також охопила околиці Нікшича, який є другим за величиною містом в країні.

"Ми намагаємося з усіх сил, у нас є підтримка повітряно-вертолітного підрозділу Міністерства внутрішніх справ. Але гасіння ускладнюється сильним вітром", - заявив директор Міської Служби захисту і порятунку Славко Тадич.

Також пожежі зафіксовані поблизу: Межі, Бршно, Буавице, Куцко-брдо, Планинка, Трепча, Негош, Враченовичи, Пусти Лисац, Сідла.

Нагадаємо, у світі фіксується рекордна спека, яка провокує масштабні лісові пожежі. Останнім часом від великого вогню постраждали Туреччина, Греція і російська Якутія.

Як писав Главред, у Греції не вщухають страшні масштабні пожежі, що знищують не тільки ліси, а й будинки людей. Вогонь сильно наблизився до столиці країни - Афін. Евакуйовані тисячі людей, сотні будинків і автомобілів згоріли дотла. Загинуло двоє людей.