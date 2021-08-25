"Величезна трагедія": Меркель розкритикувала реакцію світу на події в Афганістані

Меркель оцінила події в Афганістані / Getty

Світова спільнота допустила величезну помилку і неправильно оцінила розвиток подій в Афганістані після виведення із країни міжнародних збройних сил, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час свого виступу в Бундестазі, пише DW.

За словами Меркель," було недооцінено", наскільки швидко в Афганістані припинили чинити опір радикальному ісламістському руху Талібан. Канцлер визнала, що вся міжнародна коаліція "цілком очевидно недооцінила" швидкість такого розвитку подій.

Меркель додала, що була шокована ситуацією в Афганістані, і назвала події останніх днів "жахливими" і "гіркими".

Для людей в Афганістані це "величезна трагедія", особливо для тих, хто виступав за вільне суспільство, підкреслила канцлер Німеччини.

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"Наша мета має полягати в тому, аби максимально зберегти те, чого ми досягли в плані змін у Афганістані за останні 20 років. Це те, про що міжнародне співтовариство має поговорити з талібами", - резюмувала Меркель.

Ситуація в Афганістані-про що раніше писав Главред:

15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і Президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни.

Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни. 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували Американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила і шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно-після зльоту люди падали на землю з величезної висоти.

Тим часом у Талібані пообіцяли, що після захоплення влади помсти не буде. Але в конфіденційному документі ООН, який потрапив у розпорядження британських журналістів, наголошується, що таліби почали полювання на афганців, які співпрацювали з НАТО і попереднім урядом. Бойовики ходять по домівках людей, шукають підозрюваних і погрожують членам їх сімей. Всім, хто потрапив в чорний список, загрожує смертна кара.