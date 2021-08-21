Полювання на афганців, які співпрацювали з НАТО, і вбивства жінок без паранджі: як таліби встановлюють свій режим

Таліби збираються презентувати нову систему управління Афганістаном / Фото Reuters

Бойовики радикального руху Талібан продовжують встановлювати свої порядки в Афганістані. Опозицію, яка протестує проти талібів, пригнічують силовими методами. Крім того, вони "приборкують" жінок, які не хочуть повертатися до дотримання законів шаріату. Також таліби почали полювання на афганців, які співпрацювали з НАТО та колишнім урядом.

У Талібані обіцяли, що після захоплення влади помсти не буде. Однак, як пише The New York Times, таліби активізував розшук тих, хто надавав допомогу американським і британським військовим.

У конфіденційному документі ООН, який потрапив у розпорядження журналістів, зазначається, що бойовики ходять по домівках людей, шукають підозрюваних і погрожують членам їхніх сімей.

У талібів є так званий "чорний список" осіб, яких вони розшукують для "допиту і покарання". Всім, хто в нього потрапив, загрожує смертна кара. Особливо це стосується військових, поліцейських і слідчих колишньої влади.

Телеканал Tolo повідомив, що таліби затримали кількох афганських чиновників. Зокрема, взято під варту колишнього губернатора та ексначальника поліції афганської провінції Лагман, також зник колишній начальник поліції провінції Газні.

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В Афганістані силою пригнічують протести опозиції

У День незалежності Афганістану, який відзначався 19 серпня, біля аеропорту Кабула була помічена процесія з автомобілів і людей, які несли чорні, червоні і зелені транспаранти на честь прапора країни. Також мітинги проходили в провінціях Нангархар і Кунар.

Як повідомляє CNN, у місті Хост на південному сході країни запроваджено цілодобову комендантську годину "на невизначений термін". Всі види пересування будуть заборонені, "поки об'єднані сили ісламського емірату проводять операції з розмінування". Насправді таких заходів вжито, щоб уникнути нових демонстрацій.

18 серпня було відкрито вогонь по протестувальниках у місті Джелалабад. Учасники акції вийшли на підтримку національного прапора Афганістану. В результаті є вбиті та поранені, серед них - журналісти.

Таліби почали розправи над жінками Афганістану

Талібан обіцяв поважати права жінок, але тим не менш радикали вже почали їх жорстко гнобити. Відомо про декілька вбивств.

У місті Талукан (центр провінції Тахар) бойовики застрелили дівчину посеред вулиці. Причиною, за попередніми даними, стало те, що вона вийшла на вулицю без паранджі.

А в невеликому селі на півночі Афганістану таліби по-звірячому вбили жінку, яка відмовилася готувати їм їжу. Її забили до смерті прикладами автоматів, після чого кинули в будинок гранату. Сиротами залишилися троє маленьких синів і дочка.

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Ще одна моторошна історія сталася в місті Кундуз. Вчителька застрибнула на рикшу, щоби дістатися до школи. Однак таліби зупинили транспорт, а потім побили водія через те, що він перевозив жінку без чоловіка, який би її супроводжував.

У США заявили про побиття талібами американців

20 серпня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про побиття бойовиками Талібану американців, які намагаються виїхати з Кабула, повідомляє Politico з посиланням на джерела.

"Ми також знаємо, що деякі люди, зокрема американці, піддавалися переслідуванням і навіть побиттям з боку талібів. Це неприйнятно, і (ми, — ред.) ясно дали це зрозуміти призначеному лідеру Талібану", - цитує видання Остіна.

У Politico зазначають, що зауваження Остіна суперечать твердженню президента США Джо Байдена про те, що у американців немає проблем з перетином контрольно-пропускних пунктів Талібану.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що американські військові можуть залишитися в Афганістані й після 31 серпня, якщо на той час з країни не евакуюють всіх американців. На даний момент в Афганістані знаходяться від 10 до 15 тисяч громадян США і ще від 50 до 65 тисяч афганців, які вимагають евакуації.

21 серпня президент США Джо Байден заявив, що якщо Талібан піде в атаку на американські сили під час операції з евакуації людей з Кабула, США продемонструють стрімку і рішучу відповідь. При цьому американці домовилися з талібами, що їх пропустять в аеропорт.

Талібан готує нову систему управління

Таліби збираються презентувати нову систему управління Афганістаном. Як повідомляє Reuters з посиланням на представника руху, це відбудеться впродовж найближчого часу.

"Експерти в галузі права, релігії та зовнішньої політики мають намір представити нову систему управління (країною) в найближчі тижні", — йдеться в повідомленні.

Талібан планує зосередитися на захисті прав всього населення при дотриманні норм шаріату. Там зазначають, що нова структура управління країною не буде демократією, як її визначають на Заході, але "вона захистить права кожного".

Талібан У перекладі "студенти", "учні медресе". Це ісламістська терористична організація, що зародилася в Афганістані серед пуштунів в 1994 році, передає Вікіпедія. Правила Афганістаном з 1996 по 2001 рік і з 2021 року, а також регіоном Вазірістан на півночі Пакистану з 2004 року. Ісламський Емірат Афганістан (1996-2001) дипломатично був визнаний трьома державами: Об'єднаними Арабськими Еміратами, Пакистаном і Саудівською Аравією. Після оголошення про виведення американських військ навесні 2021 року Талібан почав наступ на позиції афганської армії та до серпня встановив контроль над більшою частиною території Афганістану. 15 серпня Талібан зайняв Кабул і оголосив про встановлення контролю на всій території країни. На підконтрольних територіях Талібан запроваджує норми шаріату, виконання яких суворо контролюється. Під забороною перебуває телебачення, музика і музичні інструменти, образотворче мистецтво, алкоголь, комп'ютери та Інтернет, шахи, біле взуття, обговорення сексу у відкритій формі й багато іншого. Чоловікам слід було обов'язково носити бороду певної довжини. Жінкам не дозволяли працювати, лікуватися у лікарів чоловічої статі, з'являтися в громадських місцях з відкритим обличчям і без чоловіка або родича чоловічої статі. Крім того, був значно обмежений доступ жінок до освіти.

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