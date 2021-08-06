Полювання за джерелом COVID-19: США отримали величезний каталог даних з лабораторії Уханя - CNN

У США мають намір з'ясувати, звідки взявся коронавірус / pixabay.com

Спецслужбам США вдалося отримати доступ до відомостей про віруси, які вивчала лабораторія Інституту вірусології в Ухані, де стався перший сплеск коронавірусної інфекції COVID-19. У файлах містяться дані про генетичні розробки, при аналізі яких американські спецслужби мають намір з'ясувати, звідки взявся вірус – він виник природним шляхом, або ж був витік з уханьскої лабораторії.

Як повідомляє CNN з посиланням на власні джерела, в руках спецслужб США з'явилися дані генетичних досліджень. Конкретно невідомо, яким чином була отримана така інформація. Журналісти вважають, що подібні відомості могли зберігатися на хмарних серверах, тому не виключається версія, згідно з якою дані були отримані в результаті хакерського злому.читайте такожЛікарі назвали найнебезпечніше місце, де можна заразитися коронавірусом

Співрозмовники телеканалу стверджують, що відтепер США мають у своєму розпорядженні гігантський каталог відомостей. У них - "генетичні креслення" вірусів. Для того, щоб обробити такі дані, треба задіяти масштабні обчислювальні потужності. Саме тому було вирішено залучити до дослідження суперкомп'ютери з американського міністерства енергетики.

Крім цього, йдеться в матеріалі, при обробці інформації виникла ще одна проблема. Ці файли на китайській мові і містять безліч професійної наукової технології. Отже, американцям потрібно підключити до роботи вчених, які володіють китайською, термінологією, і здатних пройти перевірку американських спецслужб.

Як стверджують інсайдери CNN в спецслужбах, там сподіваються, що отримані дані допоможуть зрозуміти, звідки взявся коронавірус, і яким чином він з'явився - природньо або ж після витоку з лабораторії Уханя.

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Пандемія коронавірусу COVID-19

Епідемія коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 почалася у Китаї наприкінці 2019 року. Перший спалах захворюваності було зафіксовано в китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я 30 січня оголосила сплеск зараження COVID-19 надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Вже 11 березня її назвали пандемією.

Згідно з даними на 5 серпня 2021 року, у всьому світі встановлено більше 201 мільйона випадків заражень коронавірусної інфекції. Загинуло понад 4,2 мільйона осіб. Більше 181 мільйона людей видужало.

В Ухані знаходиться Інститут вірусології. Згідно з однією з версій, причиною першого сплеску коронавірусу став витік з уханьскої лабораторії.

Президент США Джо Байден раніше закликав американські спецслужби з'ясувати, звідки взявся коронавірус. Американці вважають, що саме витік вірусу з лабораторії міг стати причиною спалаху пандемії.

В ВОЗА не виключають, що така версія може бути правдою, проте закликають провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати точну причину.