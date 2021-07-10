Охопила тисячі гектарів: у Росії масштабна природна пожежа

Площа пожежі охопила 14 га / Скріншот

У Челябінській області РФ розгорнулися масштабні лісові пожежі. На даний момент відомо, що є загиблий - 78-річний житель одного з приблеженних селищ.

Як повідомляє ТАСС, евакуйовано понад 350 осіб, серед яких - 150 дітей.

"Зараз у п'яти пунктах тимчасового розміщення перебувають 179 осіб, 128 з яких - діти. Решта виїхали до родичів", - йдеться в повідомленні агентства.

Пожежі стрімко розростаються. У п'ятницю, 9 липня, їх площа не перевищувала п'яти тисяч, а зараз служби фіксують не менше 14 тисяч гектарів у вогні.

"Ліквідація пожежі ускладнюється сильним шквалистим вітром", - прокоментували ситуацію в Міністерстві надзвичайних ситуацій Россі.

Реклама

Вогонь з лісів вже перекинувся на населені пункти. Частина будинків в селищі Джабик вже згоріла до тла.

Природна пожежа в Карталинському районі почалася 8 липня. 9 липня він поширився на два населених пункти - Джабик і запасне. Всього згоріло 71 будівля, в тому числі 46 житлових будинків.

За даними МНС РФ, ліквідувати НС намагаються близько 500 осіб і 115 одиниць техніки, а також чотири пожежних потяги.

Нагадаємо, жителів села Літтон (Канада) евакуювали через потужну лісову пожежу, яка почалася через аномальну спеку в провінції Британська Колумбія.

30 червня в селі Літтон метеостанція зареєструвала + 49,5 градусів за шкалою Цельсія. Така температура стала рекордною для Канади.

Смертельна спека в Канаді призводить до сотень людських жертв. Тільки в провінції Британська Колумбія за минулий тиждень було зафіксовано 486 раптових смертей, які можуть бути наслідком спеки.