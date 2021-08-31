Оленяр тиждень йшов пішки в поліцію: він скоїв страшний злочин

Чоловік під час п'яної сварки вбив знайомого і ще двох жінок. Щоб заявити на себе в поліцію йому довелося тиждень йти пішки.
Несподіваний випадок в Хабаровському краї Росії. Там оленяр цілий тиждень пішки йшов, щоб здатися поліції. Він хотів зізнатися у скоєнні моторошного злочину.
Виявилося, що чоловік убив трьох людей.
Як повідомляє пресслужба місцевого слідчого органу, раніше в серпні на оленярській фермі він застрелив з рушниці знайомого і двох жінок. Вбивство сталося під час п'яної сварки.
Чоловік дістався до Охотська.
"На місце події, що знаходиться в лісовій місцевості на значній відстані від населених пунктів, виїхала слідчо-оперативна група, в даний час проводяться невідкладні слідчі дії", - зазначено в повідомленні СК.
Також відомо, що в даний час він затриманий. На даний момент вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Нагадаємо, раніше у Мелітополі жінка кілька разів дзвонила в поліцію і брехала про вбивство. Вона хотіла потрапити до в'язниці через нудне життя. За останній місяць копи зафіксували два помилкових виклики, які надійшли саме від цієї жінки.