Оленяр тиждень йшов пішки в поліцію: він скоїв страшний злочин

Чоловік зізнався у потрійному вбивстві / Фото Facebook Роман Мазурик

Несподіваний випадок в Хабаровському краї Росії. Там оленяр цілий тиждень пішки йшов, щоб здатися поліції. Він хотів зізнатися у скоєнні моторошного злочину.

Виявилося, що чоловік убив трьох людей.

Як повідомляє пресслужба місцевого слідчого органу, раніше в серпні на оленярській фермі він застрелив з рушниці знайомого і двох жінок. Вбивство сталося під час п'яної сварки.

Чоловік дістався до Охотська.

"На місце події, що знаходиться в лісовій місцевості на значній відстані від населених пунктів, виїхала слідчо-оперативна група, в даний час проводяться невідкладні слідчі дії", - зазначено в повідомленні СК.

Також відомо, що в даний час він затриманий. На даний момент вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Нагадаємо, раніше у Мелітополі жінка кілька разів дзвонила в поліцію і брехала про вбивство. Вона хотіла потрапити до в'язниці через нудне життя. За останній місяць копи зафіксували два помилкових виклики, які надійшли саме від цієї жінки.