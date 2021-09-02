"Вони дружать проти Росії": у Кремлі вчинили істерику через зустріч Зеленського з Байденом

У Кремлі намічається істерика через зустріч Зеленського з Байденом / УНІАН

Росії "зовсім не подобається" те, що США схвалюють євроатлантичні устремління України. Так на повідомлення з Вашингтона, де відбулася зустріч президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена, відреагував спікер президента країни-агресора РФ Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, в Кремлі також помітили плани США з надання Україні військової допомоги. Як висловився в дусі російської пропаганди секретар Путіна, це "потенційно може бути причиною для непередбачуваних дій" України на Донбасі, пише ресурс ТАСС.

Спікер адміністрації президента РФ поскаржився, що Україна і Сполучені Штати збираються будувати дружні відносини нібито для "протистояння Москві". Він додав, що це "викликає жаль". У тому числі уточнив він, мова йде і про ситуацію з Кримом, окупацію Росією якого США не визнають.

Як повідомлялося, в Білому домі завершилася зустріч президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського. Тривала понад 2 години замість запланованих протокольно 45 хвилин. На ній Байден заявив про бажання відвідати Україну, сторони досягли низки домовленостей.

Офіс президента України під час переговорів Володимира Зеленського таДжо Байдена також оприлюднив спільну заяву країн про стратегічне партнерство України та Сполучених Штатів Америки.

Росія анексувала Крим у 2014 році, після чого Україна, США і Євросоюз ввели ряд економічних санкцій, які щорічно продовжують. У 2021 році влада України ініціювала створення міжнародного майданчика з деокупації півострова – "Кримська платформа".