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"Вони вб'ють мене": стало відомо, про що Протасевич просив пілотів Ryanair

24 травня 2021, 12:18

З'явився запис переговорів пілота літака Ryanair з диспетчером мінського аеропорту.

Протасевич проісл пілотів не сідати в Мінську
Роман Протасевич / Фейсбук Р. Протасевича

Одна з пасажирок літака компанії Ryanair розповіла, що затриманий у Мінську засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич умовляв пілотів відмовитися від посадки після повідомлення про бомбу на борту.

Як розповіла дівчина під ніком Raselle_gr на своїй сторінці в Instagram, відразу після рішення про приземлення опозиціонер підійшов до членів екіпажу і сказав: "Не робіть це. Вони вб'ють мене, я біженець".

У відповідь пілоти заявили, що зобов'язані посадити судно через те, що авіакомпанія пов'язана міжнародними угодами.

Пасажирка також опублікувала фотографію, зроблену під час очікування вильоту в Мінську. На ній зображений чоловік у формі, який стежить за мандрівниками. Знімок супроводжує підпис: "До нас ставилися, як до ув'язнених".

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Відзначимо, що в мережі з'явився запис переговорів пілота літака Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, з диспетчером мінського аеропорту.

З розмови командира авіалайнера з диспетчером випливає, що пілот рішення про здійснення посадки в аеропорт Мінська нібито прийняв самостійно, заявивши про запит з безпеки.

Стверджується, що повідомлення про загрозу вибуху на борту літака надійшло електронною поштою.

"Це запит щодо безпеки. Служба безпеки аеропорту інформувала, що отримала e-mail", – звучить фраза під час переговорів пілота з диспетчером.

читайте такожБілорусі оголосили повітряний бойкот, Мінськ відповів на звинувачення через рейс Ryanair

Затримання Романа Протасевича:

  • Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
  • Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
  • Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб".
  • В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.

У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:

  • Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:
  • ч. 3 ст. 130 (вчиненні умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);
  • ст. 293 (організація масових заворушень);
  • ст. 342 (організація групових дій, грубо порушують громадський порядок).
  • Ні по одне з цих статей не передбачена виняткова міра покарання, додає видання.
  • Санкції статей, за якими проходить в якості обвинуваченого затриманий в неділю в аеропорту Мінська Роман Протасевич, припускають покарання аж до позбавлення волі на строк до 15 років, йдеться в Кримінальному кодексі Білорусі.
Роман Протасевич Ryanair новини Білорусі Nexta
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