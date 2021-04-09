Операція Форт-Брідж: стало відомо, де і коли поховають принца Філіпа

Принц Філіп помер 9 квітня 2021 року / Getty Images

Чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп помер 9 квітня у Віндзорському замку. Причини смерті принца-консорта поки що не розголошуються, у Великобританії оголосили траур, приспустили прапор. Функціонування головного сайту призупинено для оновлення та обробки інформації. На час жалоби (на 8 днів), поки не будуть приймати закони, на сайті буде просто чорний фон.

Як повідомляє видання Edinburg Live, план прощання та похорону герцога називається Операція Форт-Брідж в честь того самого шотландського замку.

Повідомлення про смерть

План, ініційований після його смерті, включає прес-реліз, випущений Букінгемським палацом одночасно для BBC і Press Association. Якби смерть була непередбачена, її оголосили би о 8 ранку наступного дня.

Жалоба

До моменту випуску повідомлення про смерть всі прапори будуть опущені до напівмачти, де вони залишаться на час національної жалоби. Цей траур передбачає 8 днів, всі телеведучі повинні носити чорне. Ніяких публічних виступів на ТБ не очікується, і ніякі закони не будуть прийняті в період восьмиденної жалоби за принцом.

Похорон

Герцог Единбурзький має право на повноцінні державні похорони, бо він є чоловіком королеви, так що технічно це може не відбутися.

Видання стверджує, що принцу не подобається галас такого великого заходу, і він волів би щось більш стримане.

Зазвичай тіло повинно було б лежати в Вестмінстерському абатстві, перш ніж його поховали в каплиці Святого Георгія.

Замість цього Філіп попросив приватну службу в каплиці Святого Георгія в Віндзорі в стилі військових похоронів, а потім похорон в Фрогмор-Гарденс.

Згідно з джерелами, принц брав активну участь у плануванні своїх похоронів після того, як в останні роки пережив численні проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, у 2020 році королева Єлизавета і принц Філіп ізолювалися у Фромогор-Гарденс, бо у помічника королеви знайшли коронавірус. Точно невідомо, перехворіло подружжя ковідом, чи ні.

З іншого боку відомо, що принц Чарльз і принц Вільям перехворіли ще навесні 2020 року.

Принц Філіп беріг здоров'я особливо після того, як в січні 2019 року, будучи за кермом позашляховика, потрапив в ДТП поблизу Сандрінгемського палацу на Сході Англії.