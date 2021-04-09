Операція Форт-Брідж: стало відомо, де і коли поховають принца Філіпа

Британський принц Філіп сам складав план своїх похоронів у разі смерті під час коронавірусного карантину.
Чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп помер 9 квітня у Віндзорському замку. Причини смерті принца-консорта поки що не розголошуються, у Великобританії оголосили траур, приспустили прапор. Функціонування головного сайту призупинено для оновлення та обробки інформації. На час жалоби (на 8 днів), поки не будуть приймати закони, на сайті буде просто чорний фон.
Як повідомляє видання Edinburg Live, план прощання та похорону герцога називається Операція Форт-Брідж в честь того самого шотландського замку.
Повідомлення про смерть
План, ініційований після його смерті, включає прес-реліз, випущений Букінгемським палацом одночасно для BBC і Press Association. Якби смерть була непередбачена, її оголосили би о 8 ранку наступного дня.
Жалоба
До моменту випуску повідомлення про смерть всі прапори будуть опущені до напівмачти, де вони залишаться на час національної жалоби. Цей траур передбачає 8 днів, всі телеведучі повинні носити чорне. Ніяких публічних виступів на ТБ не очікується, і ніякі закони не будуть прийняті в період восьмиденної жалоби за принцом.
Похорон
Герцог Единбурзький має право на повноцінні державні похорони, бо він є чоловіком королеви, так що технічно це може не відбутися.
Видання стверджує, що принцу не подобається галас такого великого заходу, і він волів би щось більш стримане.
Зазвичай тіло повинно було б лежати в Вестмінстерському абатстві, перш ніж його поховали в каплиці Святого Георгія.
Замість цього Філіп попросив приватну службу в каплиці Святого Георгія в Віндзорі в стилі військових похоронів, а потім похорон в Фрогмор-Гарденс.
Згідно з джерелами, принц брав активну участь у плануванні своїх похоронів після того, як в останні роки пережив численні проблеми зі здоров'ям.
Нагадаємо, у 2020 році королева Єлизавета і принц Філіп ізолювалися у Фромогор-Гарденс, бо у помічника королеви знайшли коронавірус. Точно невідомо, перехворіло подружжя ковідом, чи ні.
З іншого боку відомо, що принц Чарльз і принц Вільям перехворіли ще навесні 2020 року.
Принц Філіп беріг здоров'я особливо після того, як в січні 2019 року, будучи за кермом позашляховика, потрапив в ДТП поблизу Сандрінгемського палацу на Сході Англії.