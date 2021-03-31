Опозиціонер Навальний оголосив голодування

Російський опозиціонер, якого відправили до СІЗО відразу після повернення в Москву з Німеччини, відмовляється приймати їжу, поки його в не огляне лікар.
Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого заарештувавши відразу після повернення до Москви з Німеччини, оголосив голодування у в'язниці. Політик відмовляється приймати їжу, поки його в не огляне лікар, оскільки його ноги втрачають чутливість, повідомляє його сторінка в Instagram.
"Я маю право запросити лікаря і отримати ліки. Ні того, ні іншого мені тупо не дають. Біль у спині перейшла в ногу. Ділянки правої, а тепер й лівої ноги втратили чутливість. Жарти жартами, але це вже напружує", - зазначив Навальний.
Отруєння Навального-про що раніше писав Главред:
- У серпні 2020 Олексію Навальному стало дуже зле в літаку під час перельоту з Москви до Томська. Борт екстрено приземлився в Омську, опозиціонера госпіталізували.
- Пізніше стало відомо, що політик потрапив в реанімацію, перебував у важкому стані і був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Потім з'ясувалося, що Навальний впав у кому.
- 6 жовтня Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) заявила, що її аналіз підтвердив, що в зразках фізіологічних рідин Олексія Навального є токсичні хімікати.
- 14 жовтня видання The New York Times повідомило, що експерти в Німеччині розглядають версію про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний в день отруєння 20 серпня двічі контактував з "новачком".
- Британська газета Times з посиланням на анонімні джерела в німецьких спецслужбах повідомила про те, що Навального намагалися отруїти в Росії і вдруге - коли він лежав у штучній комі в Омську.
Автор: Катерина Трохимчук