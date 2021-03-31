Опозиціонер Навальний оголосив голодування

Навальний оголосив голодування / instagram / navalny

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого заарештувавши відразу після повернення до Москви з Німеччини, оголосив голодування у в'язниці. Політик відмовляється приймати їжу, поки його в не огляне лікар, оскільки його ноги втрачають чутливість, повідомляє його сторінка в Instagram.

"Я маю право запросити лікаря і отримати ліки. Ні того, ні іншого мені тупо не дають. Біль у спині перейшла в ногу. Ділянки правої, а тепер й лівої ноги втратили чутливість. Жарти жартами, але це вже напружує", - зазначив Навальний.

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