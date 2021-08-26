Опозиціонера Навального у в'язниці змушують годинами дивитися російську пропаганду

Це "просвітницьке" виховання, за словами опозиціонера, замінило каторжні роботи для ув'язнених.
Відомий опозиціонер російської влади Олексій Навальний заявив, що його змушують дивитися у в'язниці російське державне телебачення по вісім годин на день. Він розцінює це як засіб психологічного насильства.
Відірвати себе від програм російської пропаганди неможливо. Адже під час перегляду політику заборонили читати і писати. Якщо ув'язнений засинає, то охорона негайно його будить, передає слова Навального видання The New York Times.
"Ми дивимося фільми про Велику Вітчизняну війну, або про те, як одного разу, 40 років тому, наші спортсмени перемогли американців або канадців", – поділився опозиціонер і додав, що подібного роду "просвітницьке" виховання цілком замінило каторжні роботи для ув'язнених.
Він також зауважив, що "все організовано так, що я перебуваю під максимальним наглядом 24 години на добу".
Що відомо про укладення Навального:
- У серпні 2020 року Навального отруїли "Новачком". Довгий час він лікувався в Німеччині.
- До Росії опозиціонер повернувся в січні 2021 року. Його відразу ж затримали.
- У так званій справі "Ів Роше" Навального засудили до 3,5 років колонії. Проте через перебування під домашнім арештом за ґратами він повинен бути 2 роки і 8 місяців.
- Країни Заходу вважають арешт і ув'язнення Олексія Навального політично мотивованими. З цієї причини були введені санкції проти Росії.