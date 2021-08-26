Опозиціонера Навального у в'язниці змушують годинами дивитися російську пропаганду

Це перше інтерв'ю Навального після ув'язнення / The New York Times

Відомий опозиціонер російської влади Олексій Навальний заявив, що його змушують дивитися у в'язниці російське державне телебачення по вісім годин на день. Він розцінює це як засіб психологічного насильства.

Відірвати себе від програм російської пропаганди неможливо. Адже під час перегляду політику заборонили читати і писати. Якщо ув'язнений засинає, то охорона негайно його будить, передає слова Навального видання The New York Times.

"Ми дивимося фільми про Велику Вітчизняну війну, або про те, як одного разу, 40 років тому, наші спортсмени перемогли американців або канадців", – поділився опозиціонер і додав, що подібного роду "просвітницьке" виховання цілком замінило каторжні роботи для ув'язнених.

Він також зауважив, що "все організовано так, що я перебуваю під максимальним наглядом 24 години на добу".

Що відомо про укладення Навального: