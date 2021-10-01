Опубліковані перші кадри затримання Саакашвілі: він закликав до опору

Михайла Саакашвілі затримали в Грузії / скріншот

Грузинські ЗМІ опублікували перші кадри із затриманим головою виконкому Національної ради реформ України, колишнім головою Одеської обласної держадміністрації, екс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі.

На відео зафіксовано, що він вийшов з авто з наручниками в супроводі грузинських правоохоронців на руках і відправився в пенітенціарну установу.

За інформацією гендиректора телекомпанії Мтаварі Архі Нікі Гварамія, Саакашвілі був затриманий в Тбілісі.

Підкреслюється, що в даний час Михайло Саакашвілі знаходиться в пенітенціарній установі №12 в Руставі.

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Зазначимо, що екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі зробив відео-звернення перед самим арештом.

У ньому говориться: "З великою ймовірністю зараз мене затримають в Тбілісі, але я хочу сказати, щоб ви нічого не боялися. Ідіть завтра на вибори, проголосуйте і третього числа разом відсвяткуємо перемогу. Я тримаюся міцно. Я приїхав, щоб допомогти вам. Іншого виходу у нас не було. Я не боюся нічого, не бійтеся і ви".

Раніше прем'єр-міністр Республіки Іраклій Гарібашвілі заявив про те, що колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий і доставлений у в'язницю,

За його даними,"в даний час колишній президент знаходиться в пенітенціарній установі".

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Повернення Саакашвілі до Грузії:

Вранці Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.

"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.