Знову "бомба" на борту: у Мінську літак Lufthansa не випустили до Франкфурта

У Мінську літак Lufthansa не випускають до Франкфурта / Reuters

З Національного аеропорту Мінська вже дві години не випускають літак Lufthansa рейсом Мінськ-Франкфурт. Пасажирів рейсу висадили з літака для повторної перевірки речей.

"Всіх пасажирів висадили з літака Lufthansa, який має летіти з Мінська до Франкфурта, щоб перевірити ще раз свої речі", - йдеться у повідомленні Белсат.

Літак повинен був вилетіти з Мінська о 14:20.

"Виліт до Франкфурта затримується. Нам кажуть, що людей на борт не пускають", - йдеться у повідомленні.

Трохи згодом у пресслужбі аеропорту Мінська повідомили, що отримали електронною поштою повідомлення про намір вчинити теракт щодо рейсу LH1487 авіакомпанії Lufthansa.

"На електронну пошту Національного аеропорту надійшло повідомлення від невстановлених осіб про намір вчинити терористичний акт щодо рейсу LH1487 авіакомпанії Lufthansa за маршрутом Мінськ-Франкфурт. Виліт був запланований на 14:20. Посадка на даний рейс була припинена", - йдеться в повідомленні.

Зараз проводяться процедури з повторного огляду повітряного судна і всього, що на ньому перевозитиметься.

Згодом у пресслужбі аеропорту повідомили, що вибуховий пристрій не знайшли.

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