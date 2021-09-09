Зброя Києву і "ненависть" до Росії: у Путіна спалахнули звинуваченнями на адресу України і США

Відносини України і США випромінюють ненависть до Росії - Пєсков / Reuters

Москва розглядає україно-американські відносини в контексті "ненависті" і "русофобства" по відношенню до Росії. З цієї причини російська влада уважно вивчає домовленості офіційних Києва і Вашингтона. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, він сказав про те, що значна частина відносин України і США нібито пов'язана з негативною політикою щодо Росії.

"Українсько-американські відносини повинні бути суверенними відносинами, це справа двох суверенних держав. Але, на наш жаль, досить неабияка частина цих відносин випромінює русофобство, випромінює, буквально, ненависть до нашої країни", - стверджує Пєсков.читайте також"Почнеться ескалація": в Україні відреагували на відмову Росії продовжити місію ОБСЄ на Донбасі

За його словами, через це російській владі доводиться дуже уважно вивчати будь-які перемовини України і США.

"І, звичайно, змушує і змушувала нас найуважнішим чином аналізувати, відстежувати підсумки тих контактів (США і України), які мали місце у Вашингтоні та інших американських містах", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Заяви Росії на адресу України

Російський президент Володимир Путін у серпні піддав критиці законопроект про перехідний період на Донбасі. За його словами, якщо Рада в підсумку ухвалить цей документ, Київ, мовляв, фактично вийде з Мінських угод в односторонньому порядку. При цьому він звинуватив українську владу в нібито невиконанні Мінських угод.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров 9 вересня заявив, що Росія не збирається вести перемовини з Україною щодо Донбасу в рамках нормандського формату і звинуватив Київ у нібито порушенні домовленостей.