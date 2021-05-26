"Зупинилося три серця": російське судно погубило японську шхуну

У середу російський борт знищив японську шхуну, три жертви / Скріншот

Біля берегів другого за величиною острова Японії – Хоккайдо – зіткнулися російське судно та японський борт, є жертви.

Після зіткнення суден були врятовані п'ятеро рибалок, проте у трьох з них зупинилося серце, пише Kyodo, посилаючись на відомості берегової охорони японського міста Момбецу.

Біля берегів Хоккайдо у середу вранці, 26 травня, за 23 кілометри від порту Момбецу російське торгове судно Амур погубило японську шхун Дай-хаті Хокко-мару, можлива причина інциденту – сильний туман, повідомляє ria.ru з посиланням на слова генерального консула в Саппоро Сергія Маріна.

Після інциденту екіпаж Амура відразу ж провів рятувальну операцію, п'ятьох людей, які були на японському борту, дістали з води, проте троє з них померли.

За словами дипломата, на Амурі могли не помітити риболовецьке судно, і його там не мало було бути, оскільки до берега занадто далеко. Амур без конвою відправився у Момбецу.

Зіткнення російського та японського суден – відео з місця надзвичайної події

Водотоннажність судна Амур становить 662 тонни, на борту були 23 особи. Водотоннажність Дай-хаті Хокко-мару – 9,7 тонни, на борту перебували п'ятеро осіб.

Довідка. Острів Хоккайдо омиває Охотське море, Японське море та Тихий океан, пише Вікіпедія. Північне узбережжя острова звернене до тихоокеанського узбережжя Далекого Сходу Російської Федерації.