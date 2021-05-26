УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Зупинилося три серця": російське судно погубило японську шхуну

26 травня 2021, 08:26

Вже стала відома російська версія причини смертельного зіткнення суден.

У середу російський Амур знищив японську шхуну, є жертви
У середу російський борт знищив японську шхуну, три жертви / Скріншот

Біля берегів другого за величиною острова Японії – Хоккайдо – зіткнулися російське судно та японський борт, є жертви.

Після зіткнення суден були врятовані п'ятеро рибалок, проте у трьох з них зупинилося серце, пише Kyodo, посилаючись на відомості берегової охорони японського міста Момбецу.

Біля берегів Хоккайдо у середу вранці, 26 травня, за 23 кілометри від порту Момбецу російське торгове судно Амур погубило японську шхун Дай-хаті Хокко-мару, можлива причина інциденту – сильний туман, повідомляє ria.ru з посиланням на слова генерального консула в Саппоро Сергія Маріна.

Після інциденту екіпаж Амура відразу ж провів рятувальну операцію, п'ятьох людей, які були на японському борту, дістали з води, проте троє з них померли.

За словами дипломата, на Амурі могли не помітити риболовецьке судно, і його там не мало було бути, оскільки до берега занадто далеко. Амур без конвою відправився у Момбецу.

Зіткнення російського та японського суден – відео з місця надзвичайної події

Водотоннажність судна Амур становить 662 тонни, на борту були 23 особи. Водотоннажність Дай-хаті Хокко-мару – 9,7 тонни, на борту перебували п'ятеро осіб.

Довідка. Острів Хоккайдо омиває Охотське море, Японське море та Тихий океан, пише Вікіпедія. Північне узбережжя острова звернене до тихоокеанського узбережжя Далекого Сходу Російської Федерації.

новини Росії новини Японії
Зараз ви переглядаєте новину «"Зупинилося три серця": російське судно погубило японську шхуну». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
У моду на літо 2021 входять божевільні й надзвичайно зручні жіночі сандалі рибалкиУ моду на літо 2021 входять божевільні й надзвичайно зручні жіночі сандалі рибалки Зірка Папіка Даша Петрожицька вперше показала свого хлопцяЗірка Папіка Даша Петрожицька вперше показала свого хлопця Сім ознак того, що у вас хронічне запалення в організміСім ознак того, що у вас хронічне запалення в організмі Путін домігся свого і тепер знижує напруженняПутін домігся свого і тепер знижує напруження Гороскоп на 24 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: гідна винагорода та заборонені пригодиГороскоп на 24 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: гідна винагорода та заборонені пригоди

Останні новини

18:34
У Рівному школяр зґвалтував малолітнього: копи розповіли, що загрожує малолітньому нелюду
18:10
"Сміливо": Юлію Тимошенко не впізнали у новому вбранні і з покритою головою
18:07
Під Рівним 9-річна дівчинка "розправилася" з чоловіком, який знущався з її мами Відео
17:50
Загроза появи "чорної цвілі" в Україні: лікар розповіла, чого побоюватися Відео
17:37
Гороскоп на завтра 28 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: різкі проблеми зі здоров'ям та купа радощів Відео
Реклама
17:28
Дружина Діми Комарова Олександра Кучеренко здивувала красою в стильному вбранні
17:21
Під Києвом дитині за раз вирвали 12 зубів: стоматолог пояснила наслідки Відео
17:13
З'явилися шокуючі деталі трагедії з підпалом вагітної дівчини в Кривому Розі Відео
16:54
Лавров нахамив у відповідь на пропозицію Кравчука щодо перенесення переговорів з Мінська Відео
16:48
"Велике будівництво" і "Автомагістраль-Південь" повернули дорожників Донеччини із заробітків
16:45
У Миколаєві дітей у школах годували продуктами з цвіллю Фото Відео
16:42
У моді жіноча стрижка шаллет у стилі 80-х, перед якою не змогла встояти Біллі Айліш Фото Відео
16:33
Кращий ремейк десятиліття від Disney - рецензія на фільм Круелла Відео
16:17
В Україну йде різке похолодання: потужний циклон принесе зливи та шквали з градом Відео
16:14
OPPO презентувала шосте покоління смартфонів серії Reno
16:12
Пана-кота з полуницею: рецепт найпопулярнішого італійського десерту Відео
15:51
Кравчук назвав дві країни-майданчики для нових переговорів щодо Донбасу Відео
15:42
Жесть в Одесі: неадекват прямо на вулиці віддубасив жінку через цікавість собаки Відео
15:40
Гороскоп на червень 2021 для Близнюків: життя випробує на міцність
14:53
У магазині Steam почався розпродаж культових ігор з дитинства Відео
Реклама
14:52
Дороги перетворилися на річки: у Києві біля метро Либідська потужний прорив труби затопив вулицю Відео
14:50
Буде фартити, як ніколи: гороскоп для Тельця на червень 2021
14:32
Після Місіс Україна 2021: Катя Осадча заінтригувала ніжним образом у Світському житті
14:15
Розробники Atomic Heart про альтернативний СРСР оголосили про готовність проєкту Відео
14:07
Названо нові ціни на газ для населення: хто заплатить більше за всіх Відео
13:59
На Житомирщині п'яний як чіп водій збив 8-річну дитину і втік з місця ДТП Відео
13:44
Зідан остаточно вирішив покинути Реал Мадрид
13:32
Зустріч Байдена з Путіним: Кравчук спрогнозував жорсткий "батл" через Україну Відео
13:30
Ознаки раку щитовидної залози: чи можна її вилікувати? Відео
13:26
Зірка серіалу Секс, Інста і ЗНО злякала шанувальників знімком з лікарні
13:20
Україна різко відповіла Росії після заяв про припинення будівництва Стіни на кордоні Відео
13:18
Дуже близько ретроградний Меркурій 2021 – дати, і вибухи яких "бомб" загрожують
13:15
Як приховати лайки під своїми або чужими фотографіями в Instagram
12:47
Моторошна ДТП з 13-річним школярем у Вінниці: стали відомі невтішні деталі Відео
12:47
Сім ознак того, що у вас хронічне запалення в організмі Відео
12:38
Майже гола леді Гага похвалилася соковитою попою і стрункою фігурою
12:28
Sony випустить на ПК один зі своїх головних ексклюзивів Відео
12:20
Лікар назвав смертельно небезпечний, але дуже смачний і популярний продукт Відео
12:12
Голосіївський райсуд вирішив долю справ проти екс-голови КСУ Тупицького Відео
12:02
У моду на літо 2021 повертаються незвичайні жіночі штани з "присмаком" меланхолії 70-х Фото Відео
Реклама
11:58
"Батьки пожаліли грошей": у Росії назвали причину трагедії у казанській гімназії Відео
11:57
Укравтодор запускає систему E-ROAD для контролю всіх етапів "Великого будівництва"
11:55
Круглий невдаха: що чекає Овна в червні-2021
11:44
Жебрачка з iPhone: Мережу розбурхало шахрайство у Чернівцях
11:21
"Покараний Містер Хам": затримано харків'янина, який знущався з поліцейських
11:16
Гепатити: що потрібно знати про кожен тип і приховані симптоми Відео
11:09
Олена Кравець зізналася, коли вона вперше відчула себе собою Відео
11:00
Експосол назвав умову візиту Байдена в Україну Відео
10:55
У Маріуполі пройде фестиваль StartUp Гогольfest за підтримки Метінвест
10:44
Коли День Києва в 2021 році і куди піти відсвяткувати Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти