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Зупинити Північний потік-2 неможливо - Байден

22 липня 2021, 11:40
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Президент США Джо Байден заявив, що на даному етапі реалізації проекту Північний потік-2 немає можливості зупинити його завершення.

Джо Байден
Джо Байден зробив резонансну заяву про СП-2/ Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що на даному етапі зупинити реалізацію проєкту Північний потік-2 не представляється можливим – трубопровід завершено на 99%.

Таку заяву глава Білого дому зробив пізно ввечері в середу, 21 липня, в контексті угоди щодо СП-2. За його словами, Німеччина взяла на себе зобов'язання к разі необхідності відреагувати на дії РФ, передає CNN.

"У мене, як ви знаєте, були дуже, дуже плідні дискусії з Ангелою Меркель, і з урядом Німеччини з приводу зобов'язання, яке передбачає, що якщо насправді Росія докладе зусиль, щоби навмисно завдати шкоди Україні або іншим країнам, вони дадуть відповідь", - додав Байден.

Як повідомляв Главред, у травні 2021 року президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація вирішила не запроваджувати санкції проти компанії-оператора проекту трубопроводу Північний потік-2 Nord Stream 2 AG та її гендиректора Маттіаса Варніга тому, що газопровід вже практично добудовано, і штрафні заходи на даному етапі стали б "контрпродуктивними".

читайте такожУгода щодо СП-2: США готують нові санкції, ідеї Києва увійшли у текст - ДерждепПізніше держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена призупиняє санкції проти оператора газопроводу Північний потік-2 - компанії Nord Stream 2 AG і її глави Маттіаса Варніга, оскільки дане рішення відповідає "інтересам Сполучених Штатів".

21 липня стало відомо, що офіційні Вашингтон і Берлін досягли угоди щодо Північного потоку-2. Згідно з домовленостями, США домагатимуться продовження контракту на транзит російського газу через Україну на 10 років. Крім того, сторони домовилися, що Росії не дозволять "використовувати енергію в якості зброї". Якщо країна-окупант порушить це правило, Німеччина ініціюватиме проти неї санкції.

Гарантії для України

  • Німеччина повинна виділити понад 200 мільйонів євро на підтримку енергосектора і недопущення енергозалежності України.
  • Зокрема, у Меркель погодилися організувати "зелений фонд" розміром 1 мільярд доларів, щоби підтримати енергобезпеку України. Берлін профінансує 175 мільйонів доларів.
  • Також Німеччина призначить представника з фінансуванням у розмірі 70 мільйонів доларів. Він розвиватиме двосторонні проекти з Україною у сфері енергетики.
  • Також документ передбачає надання Україні технічної допомоги для інтеграції в електромережу ЄС.

Тим часом МЗС України вже направив ноти в Брюссель і Берлін через угоду, яку США та Німеччина уклали щодо газопроводу Північний потік-2. Крім того, українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.

новини США Ангела Меркель Джо Байден Північний потік-2
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