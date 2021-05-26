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"Зупиніться!": Лукашенко гучно пригрозив світу третьою світовою війною

26 травня 2021, 14:05

Перш ніж брязкати зброєю біля кордонів Білорусі, треба подумати, бо наслідки можуть зачепити весь світ, переконаний Лукашенко.

Лукашенко
Лукашенко гучно пригрозив світу третьою світовою війною / Reuters

Олександр Лукашенко вважає Білорусь центром Європи. Він зазначив, що якщо в країні "щось спалахне", то це загрожує новою світовою війною. Водночас він не розраховує, що Білорусь в ній виграє.

Як повідомляє "БелТА", таку гучну заяву Лукашенко зробив 26 травня, виступаючи перед парламентарями. Він підкреслив, що проти Білорусі розв'язана "багаторівнева гібридна війна". Також Лукашенко пригрозив тим, хто, на його думку, "демонізує" Білорусь і заявив, що країна відповість"адекватно" своїм недоброзичливцям.

"Мета зрозуміла. Кому вигідно демонізувати Білорусь, ми теж знаємо. Ми невелика країна, але ми відповімо адекватно. У світі є подібні приклади. А перш ніж робити різкі необдумані рухи, згадайте, що Білорусь - це центр Європи. І якщо тут щось спалахне, це чергова світова війна", - сказав він.

Водночас Лукашенко зауважив, що в цій війні Білорусь не розраховує на перемогу. Але навіть якщо залишиться наодинці, чого, впевнений білоруський лідер, не відбудеться, мета - завдати неприйнятної шкоди противнику.

"Це записано у військових документах. Тому перш ніж брязкати зброєю біля наших кордонів, треба подумати. Розумні люди розуміють, що відбувається. А тих, хто стоїть за провокацією, просто запитаю: невже ви не усвідомлюєте, якими катастрофічними наслідками це загрожує? Чи віддаєте ви собі звіт у своїх діях? Адже знаєте, що справедливість на нашому боці і відповідати все одно доведеться. Зупиніться!" - закликав Лукашенко.

Заяви Лукашенка після "викрадення" літака - про що йшлося раніше:

  • 26 травня президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше прокоментував "викрадення" Ryanair заради арешту білоруського опозиціонера Романа Протасевича.
  • За його словами, він діяв законно, дотримуючись міжнародних правил і намагаючись захистити людей.
  • Водночас говорячи про Протасевича, Лукашенко одним з перших пунктів згадав, що він нібито воював у складі полку Азов на Донбасі.
  • Також Олександр Лукашенко видав фейк про нібито тотальні злидні в Україні і голодних людей. За його словами, кількість громадян, які потребують їжі, йде на мільйони.

Олександр Лукашенко третя світова війна новини Білорусі
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