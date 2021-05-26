"Зупиніться!": Лукашенко гучно пригрозив світу третьою світовою війною

Лукашенко гучно пригрозив світу третьою світовою війною / Reuters

Олександр Лукашенко вважає Білорусь центром Європи. Він зазначив, що якщо в країні "щось спалахне", то це загрожує новою світовою війною. Водночас він не розраховує, що Білорусь в ній виграє.

Як повідомляє "БелТА", таку гучну заяву Лукашенко зробив 26 травня, виступаючи перед парламентарями. Він підкреслив, що проти Білорусі розв'язана "багаторівнева гібридна війна". Також Лукашенко пригрозив тим, хто, на його думку, "демонізує" Білорусь і заявив, що країна відповість"адекватно" своїм недоброзичливцям.

"Мета зрозуміла. Кому вигідно демонізувати Білорусь, ми теж знаємо. Ми невелика країна, але ми відповімо адекватно. У світі є подібні приклади. А перш ніж робити різкі необдумані рухи, згадайте, що Білорусь - це центр Європи. І якщо тут щось спалахне, це чергова світова війна", - сказав він.

Водночас Лукашенко зауважив, що в цій війні Білорусь не розраховує на перемогу. Але навіть якщо залишиться наодинці, чого, впевнений білоруський лідер, не відбудеться, мета - завдати неприйнятної шкоди противнику.

"Це записано у військових документах. Тому перш ніж брязкати зброєю біля наших кордонів, треба подумати. Розумні люди розуміють, що відбувається. А тих, хто стоїть за провокацією, просто запитаю: невже ви не усвідомлюєте, якими катастрофічними наслідками це загрожує? Чи віддаєте ви собі звіт у своїх діях? Адже знаєте, що справедливість на нашому боці і відповідати все одно доведеться. Зупиніться!" - закликав Лукашенко.

Заяви Лукашенка після "викрадення" літака - про що йшлося раніше: