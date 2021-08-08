Залишила одну в квартирі і пішла на 6-денну вечірку: мати заморила голодом 1,5-річну дитину

Верфі Куді заморила голодом свою дочку і довела її до смерті / ВВС

18-річна британка Верфі Куді залишила свою 1,5-річну дочку наодинці в квартирі і пішла на 6-денну вечірку з нагоди свого дня народження. Малюк помер від голоду.

Як повідомляє ВВС, моторошна трагедія сталася у 2019 році. На той момент Верфі Куді мало виповнитися 18 років, а її дочці був 1 рік і 8 місяців. З нагоди свого повноліття мати залишила дитину саму в квартирі і шість днів провела в Лондоні зі своїм хлопцем, розважаючись при цьому, як "безтурботний підліток".

Коли горе-мати повернулася додому, побачила на підлозі бездиханне тіло бідного малятка. Вона особисто викликала швидку, проте медики, всього лише констатували смерть дитини, причиною якої стали голод, грип, зневоднення і висип від підгузок.

Спочатку дівчина брехала правоохоронцям і стверджувала, що завжди була з дитиною. Але відео з камер спостереження показали, чим саме займалася безсердечна мати.

Розслідування справи тривало два роки і завершилося тільки зараз. За жорстоку смерть рідної дочки, місцевий суд засудив британку лише до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві Владиславу Трохимчук, яка заморила голодом свого маленького сина, засудили до 12 років позбавлення волі. Підсудну визнали винною в умисному вбивстві малолітньої дитини. Вона перебуває в СІЗО з грудня 2016 року - майже п'ять років, які повинні зарахувати за 10. Таким чином, Владислава може вийти з в'язниці у 2023 році.