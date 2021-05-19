Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг

Айсберг A-76 зі супутника / фото Європейського космічного агентства

Від Антарктиди відкололася гігантська частина льоду: айсберг-рекордсмен в п'ять разів більший Києва. Гігантський айсберг площею близько 4 320 квадратних кілометрів відколовся від Антарктиди і рухається у воді, йдеться в повідомленні на сайті Європейського космічного агентства.

Айсберг отримав назву А-76. Судячи зі супутникових знімків, величезна брила льоду має довжину близько 170 км і ширину 25 км. Як інформують в агентстві, айсберг відколовся від західного боку шельфового льодовика Ронне в морі Уедделла.

читайте такожВід Антарктиди може відколотися айсберг розміром з Берлін (ФОТО)Раніше найбільшим вважався айсберг A-23a площею близько 3 880 квадратних кілометрів, але А-76 обійшов колишнього рекордсмена. Він також знаходиться в морі Уедделла. А-76 за площею в п'ять разів більше, ніж Київ.

Як правило, айсберги відколюються від шельфових льодовиків Антарктиди, утворюючи столоподібні плавучі острови. Айсберги, які утворюються від льодовиків Гренландії, мають скалоподібну форму.

Антарктичні айсберги відстежуються відповідними службами і отримують назви. Імена надаються кожному айсбергу, що перевищує 10 миль завдовжки відносно однієї або декількох осей. Ім'я складається з літери, яка відповідає напрямку Походження айсберга, і порядкового номера.