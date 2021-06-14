Від автобуса нічого не залишилося: українці потрапили в страшну аварію в Румунії, багато жертв

Аварія в Румунії / mukachevo.net

14 червня на румунсько-угорському кордоні сталася аварія з українцями. Біля пункту пропуску автобус, що прямував з України до Чехії, врізався у вантажівки.

За даними агентства TVR, автобус з 15 українськими робітниками і 8-річною дитиною в двох кілометрах до кордону не впорався з керуванням і в'їхав в колону вантажівок, які стояли в аварійній смузі шосе.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що за його даними рано вранці 14 червня на трасі Діва-Недлак в Румунії сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадян України, які прямували мікроавтобусом з України в Чеську Республіку.

"Всього в авто перебували 16 українців і 1 громадянин Молдови. Один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм. Двоє громадян України госпіталізовані у важкому стані, їм надається необхідна медична допомога. Стан решти пасажирів - задовільний, загрози їхньому життю немає", - повідомив представник МЗС.

Ніколенко зазначив, що водій затриманий, він дає свідчення в поліції. За попередньою версією, він не впорався з керуванням - мікроавтобус зіткнувся з вантажним транспортним засобом, який рухався попереду.

"Українські дипломати взаємодіють з румунськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, тримають зв'язок з лікарями і надають постраждалим громадянам необхідну консульську допомогу. Для родичів відкрита цілодобова "Гаряча лінія" посольства України в Румунії: +40 726 529 820, +40 21230 36 60", - додав прессекретар.

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Вижила тільки 16-річна старша дочка, яка знаходиться в несвідомому стані в лікарні.