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Батько білоруського опозиціонера Протасевича прокоментував арешт сина в Мінську

24 травня 2021, 09:18

Дмитро Протасевич розповів, що зараз рідні не знають, де Роман і що з ним. Батько опозиціонера закликає до санкцій проти Лукашенка та його адміністрації.

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Роман Протасевич був затриманий білоруськими силовикам 23 травня / Фейсбук Р.Протасевича

Батько затриманого в Білорусі журналіста Романа Протасевича вважає, що його арешт був спланованою операцією, до якої готувалися кілька тижнів. Дмитро Протасевич упевнений, що її підготували "не лише спецслужби Білорусі".

"Теракт жахливий не тому, що він стався, а через його наслідки. І вони набагато гірші, ніж сам теракт. Ми дуже переживаємо через те, що відбувається з нашим сином. На жаль, ми не знаємо, де він, що з ним", - сказав Дмитро Протасевич в інтерв'ю Радые Свабода.

"Як колишній солдат скажу, що ця операція була продуманою, чітко готувалася не один день, і навіть тиждень. Я повністю переконаний, що це була заздалегідь спланована операція, яка була ретельно підготовлена, і, напевно, не лише спецслужбами Білорусі", — додав чоловік.

Протасевич також прокоментував заклик низки держав до заборони польотів над Білоруссю. За його словами, це "сильно позначиться на авіакомпанії Белавіа, але санкції повинні стосуватися не лише авіасполучення".

читайте такожАвіакомпанія Ryanair в заяві про події в Мінську "прогавила" винищувач і арешти"Передусім контролю над фінансовими потоками сім'ї Лукашенка і нинішніх чиновників. Напевно, у них є рахунки в зарубіжних банках, нерухомість. Можливий арешт, блокування акаунтів. Це чинитиме серйозний тиск", - зазначив батько Романа Протасевича.

Зазначимо, побоюючись політичного переслідування, сім'я Протасевичів виїхала з Білорусі вісім місяців тому. Батько затриманого журналіста розповів, що син перебував на відпочинку і 23 травня повинен був прилетіти додому.

Затримання Романа Протасевича - про що раніше писав Главред:

  • 23 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
  • Серед пасажирів знаходився орпозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
  • Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб".
  • США вимагають від Білорусі звільнити затриманого колишнього головного редактора інтернет-ресурсу NEXTA Романа Протасевича. Із засудженням дій Мінська виступила низка європейських країн.
  • Крім того, вісім країн вимагають закрити небо над Білоруссю.

Роман Протасевич новини Білорусі
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