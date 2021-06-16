Батько вбив своїх двох дітей та втопив їхні тіла, аби "насолити" колишній дружині

Батько вбив своїх дітей / ВВС

Біля узбережжя Тенеріфе на Канарських островах тривають глибоководні пошуки тіла однорічної дівчинки, яку ймовірно убивши її батько, пише ВВС.

Слідчий суддя стверджує, що Анну Гіменей Циммерман і її шестирічну сестру Олівію вбив батько Томас, щоб "завдати величезного болю" їхній матері. Тіло Олівії знайшли в четвер в морі. Воно лежало в спортивній сумці, до якої прив'язали якір.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що вся країна шокована через дану подію.

Анна і Олівія зникли безвісти 27 квітня після того, як їх батько Гімено забрав їх, щоб провести з ними час.

Сам Гімено також пропав без вісті, Цивільна гвардія Іспанії припускає, що він вже мертвий.

У суботу оприлюднили докладний звіт слідчого судді, подробиці якого опублікували в іспанській пресі. Грунтуючись на результатах розслідування, звіт описує можливі дії 37-річного Гімено.

Томас Гімено і мати дівчаток, Беатріс Циммерман, зустрічалися із підліткового віку, але розлучилися торік під час пандемії. Обидва вже мали нових партнерів, проте Гімено надсилав колишній дружині "неприємні і образливі" повідомлення, йдеться у звіті слідчого судді.

Гімено "швидше за все "вбив своїх дочок" спланованим і навмисним чином", він залишив свого собаку, банківські картки з пін-кодами і ключі від авто в будинку своїх батьків. Він також віддав своїй дівчині 6200 євро (7500 доларів) готівкою і прощального листа.

Судовий документ стверджує, що Гімено вбив дочок у своєму будинку у день, коли їх оголосили зниклими безвісти. Потім він відвіз їхні тіла до порту, відплив на своєму човні на глибину біля берегів Тенеріфе і приблизно о 22: 30 викинув за борт мішки із тілами, обтяживши їх важкими предметами.

Наступного дня його човен знайшли - він дрейфував у морі. Автокрісло Анни також плавало у воді. Тіло Олівії знайшли в сумці 44 дні потому на глибині 1000 метрів. Поруч була ще одна порожня сумка.

Як раніше писав Главред, у селі Кийлів Бориспільського району на Київщині 4-річний хлопчик впав у вигрібну яму вуличного туалету. На допомогу дитині прийшла його 10-річна сестра, проте не змогла витягнути брата й сама впала в туалет.

Дівчинка померла, а хлопчика доставили до лікарні без свідомості.