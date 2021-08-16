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Відмова США від битви за Кабул: у Байдена оголосили, що режим у Афганістані був приречений

16 серпня 2021, 16:45

Світ не очікував, що Талібан так швидко отримає владу у Афганістані, сказав Джейк Салліван.

Джейк Салліван
Подальше перебування США у Афганістані було позбавлене сенсу, афганська армія не була готова відстоювати країну - Салліван / Reuters

Швидке захоплення влади талібами у Афганістані стало несподіванкою для світової спільноти. Американці витратили 20 років і мільярди доларів на боротьбу за Кабул, проте за цей період армія країни так і не посилилася. Наразі вони відмовилися від битви за свою країну, що дозволило Талібану захопити владу. Подальше перебування Штатів в державі не дозволило б афганській армії самостійно зберегти свою державу. Про це заявив помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

"Звичайно, швидкість, з якою впали міста, була набагато вище, ніж будь-хто очікував, як і самі афганці, так і багато аналітиків, хто уважно стежив за цією проблемою", - розповів він у інтерв'ю NBC.

За словами радника Байдена, у американців пішло два десятки років і десятки мільярдів доларів для того, щоб підготувати афганську армію. Однак незважаючи на це, вони не змогли чинити опір Талібану.

"І вони (афганські сили) вирішили в підсумку, що вони не битимуться за Кабул і за країну. І це дозволило "Талібану" увійти до Кабулу дуже швидко", - зазначив Салліван.

Причому, як вважає американський високопосадовець, подальше перебування військ США у Афганістані не змогло б виправити ситуацію в питанні утримання афганської армії від атаки Талібану.

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"Що ми дізналися за останні два тижні: якби ми залишалися ще рік, або два, або п'ять, або 10, жодні тренування, екіпірування, гроші або життя, принесені в жертву США, не поставили б афганську армію в позицію, коли вона вберегла б країну своїми силами", - додав він.читайте такожПотужний удар і "геополітичний Чорнобиль": у США б'ють на сполох через виведення військ з Афганістану

На думку чиновника, найгіршим варіантом розвитку подій для Вашингтона була б відправка до Афганістану нових тисячних підрозділів солдатів. Саме тому Байден прийняв рішення про завершення операції.

"Перед президентом стояв поганий вибір, і президент вибрав - повернути війська додому, вивести нас з цієї громадянської війни, вивезти наших дипломатів з посольства і, нарешті, закликати афганців боротися за себе самих", - додав Салліван, підкресливши, що Байден все ж вибрав кращий з усіх наявних варіантів.

Ситуація у Афганістані

Сполучені Штати Америки прийняли рішення про виведення свого військового контингенту з Афганістану. Повністю американські сили повинні залишити територію країни до 31 серпня.

15 серпня угруповання Талібан оголосило про захоплення столиці Афганістану - Кабула. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Представник Талібану Мухаммед Наїм публічно оголосив про завершення "багаторічної війни" у Афганістані.

новини США новини Афганістану Джейк Салліван
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