Відмова США від санкцій проти СП-2: у Байдена розкрили деталі попередження Україні

США говорили Україні про плани щодо часткової відмови від санкцій проти Північного потоку-2, - Блінкен / Фото Reuters

США ділилися з Україною своїми планами щодо відмови Вашингтона від санкцій проти компанії-оператора газопроводу Північний потік-2. Цілком можливо, ці відомості не дійшли безпосередньо до президента Володимира Зеленського. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Під час свого виступу на слуханнях у міжнародному комітеті американського Сенату він розповів про те, що Штати інформували Україну про свої плани щодо газопроводу Північний потік-2. Однак ці відомості могли безпосередньо не дійти до глави держави Володимира Зеленського.

"Для протоколу: ми ділилися з нашими українськими партнерами нашими намірами щодо "Північного потоку 2", може бути, ця інформація не дійшла безпосередньо до президента Зеленського, але вона точно повинна була бути", - підкреслив Ентоні Блінкен.читайте такожУ Байдена заявили про компенсацію Україні і попередили щодо нового удару по Північному потоку-2

Нагадаємо, у інтерв'ю Axios президент України Володимир Зеленський заявив, що відмова США від запуску санкцій проти компанії Nord Stream AG його серйозно здивувала. За словами українського гаранта, про це він дізнався з преси.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський під час своєї зустрічі з делегацією США закликав Захід зупинити процес завершення будівництва газопроводу Північний потік-2. Глава держави підкреслив, що російський енергетичний проект несе загрозу національній безпеці країни.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що після введення в експлуатацію СП-2 Україна може зіткнутися з погрозами терактів і провокацій з боку Росії.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков припустив ймовірність, згідно з якою у Росії виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі сертифікації та страхування газопроводу.

Депутат Держдуми РФ В'ячеслав Ніконов вважає, що Штати здійснять спробу зупинити СП-2 у тому випадку, якщо у Німеччині на парламентських виборах здобуде перемогу Партія зелених.