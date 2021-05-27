Відключення Росії від SWIFT: експерт оцінив, чи загрожує РФ новий удар Заходу

Для відключення РФ від SWIFT немає приводу, вважає Юрій Романенко / УНІАН

Захід не відключатиме Росію від міжнародної системи платежів SWIFT, тому що для цього немає приводу. Таку думку озвучив керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко під час чату на Главреді.

"Штати щойно сказали, що дають добро на завершення будівництва Північного потоку-2, про яке тоді відключення від SWIFT може йтися? Навіщо марити?" ,- сказав експерт.

Романенко додав, що заради України західні країни не підуть на такий крок, тому що нашої країни "сьогодні взагалі немає ні у кого на радарах, вона нікому не потрібна та не цікава".

"Вона (Україна, - ред.) цікава лише Росії, з точки зору шизофренічної реальності росіян - прагнення прийти до формату СРСР 2.0. Всім іншим гравцям плювати на Україну: вони перебувають у коронакризі та стурбовані переходом до нового укладу. Ці країни знаходяться в космосі, тоді як Україна перебуває чи не на найпримітивнішому рівні", - додав він.

Відключення Росії від SWIFT - про що раніше писав Главред:

Глава Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер заявляв, що Заходу слід відключити РФ від SWIFT у тому випадку, якщо російська держава піде на нову військову агресію щодо України.

У Держдумі РФ розкритикували слова Вебера і сказали, що подібна заява є "популістською" і "безпідставною".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 13 квітня під час свого візиту до Ірану заявив виданню IRNA про те, що Москва ставить перед собою завдання відмовитися від долара при міжнародних розрахунках і розглядає можливість відмови від платіжних систем заходу.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 29 квітня підкреслив, що РФ у разі відключення від SWIFT вдасться швидко знайти альтернативу міжнародній міжбанківській платіжній системі.