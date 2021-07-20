Відрубав голову і намагався з'їсти частини тіла: у Франції психічно хворий сатаніст вбив підлітка

Злочинець намагався з'їсти частини тіла дитини і міг бути сатаністом - поліція Франції / Reuters

На південному сході Франція у комуні Тараскон знайшли розчленоване тіло 13-річного підлітка. Через декілька годин поліція встановила особу злочинця. Ним виявився 32-річний місцевий житель, у якого раніше було діагностовано психічне захворювання. Вказується, що він намагався з'їсти частини тіла вбитої дитини і міг бути сатаністом.

Французьке видання Le Figaro повідомляє, що останки дитини, зниклої у Марселі, були знайдені в мішку в одному з будинків Тараскона - департамент Буш-дю-Рон. Під час додаткових обшуків у відрі в квартирі була знайдена голова підлітка. Згідно з даними джерел поліції, підозрюваний намагався з'їсти частини тіла вбитого підлітка. При цьому у 32-річного чоловіка було психічне захворювання.

Підкреслюється, що в його квартирі були знайдені певні предмети, які вказують, що злочинець був сатаністом.

Главред повідомляв: у Сумській області сталося жорстоке вбивство. Син убив свою 83-річну матір, яка приїхала до нього в гості з Києва. З метою приховування злочину він розчленував її тіло і сховав у різних місцях.

Спочатку він казав, що не має жодного відношення до зникнення матері, але потім зізнався в злочині і показав, куди сховав частини тіла.