Відштовхувати і стримувати: в Євросоюзі опублікували нову стратегію відносин з Росією

В Євросоюзі опублікували нову стратегію відносин з Росією / УНІАН

17 червня у Брюсселі презентували спільний документ зовнішньополітичної служби ЄС та Єврокомісії, в якому викладено стратегію відносин організації з Росією, заснована на трьох принципах: відштовхуванні, стримуванні і взаємодії. Презентацію провів особисто керівник дипломатів Євросоюзу Жозеп Боррель.

В ЄС зазначають, що Росія підриває міжнародне право і ключові принципи ОБСЄ і Ради Європи, які вона зобов'язалася виконувати. Вона намагається впливати, втручатися і дестабілізувати ЄС і його держави-члени, а також країни-партнери, використовує політичні репресії, в тому числі проти прав людини і основних свобод, щоб зберегти нинішній політичний і економічний порядок в країні.

У зв'язку з цим в підготовлений документ внесено п'ять принципів, схвалені ще в 2016 році, якими керується ЄС у відносинах з Росією:

повне виконання Мінських домовленостей як ключова умова будь-яких істотних змін у відносинах ЄС;

зміцнення відносин зі східними партнерами ЄС та іншими сусідами;

підвищення стійкості ЄС;

вибіркова взаємодія з Росією з питань, які знаходяться в інтересах ЄС;

підтримка контактів між людьми і громадянського суспільства в Росії.

Для відповіді на стратегічний виклик з боку РФ відповідно до цих принципів Єврокомісія і високий представник Євросоюзу пропонують, щоб Євросоюз одночасно відштовхував, стримував і взаємодіяв з Росією.

Крім того, Брюссель буде продовжувати заявляти про систематичні порушення Росією міжнародного права в Україні, Грузії та інших країнах.

Далі - Євросоюз підтвердить свою підтримку України та її територіальної цілісності, суверенітету і незалежності. Це і містить в собі заклик до Росії взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту і повністю виконати Мінські угоди.

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Нагадаємо, раніше керівник Європейської партії в Європарламенті Манфред Вебер 11 квітня заявив, що Захід повинен відключити Росію від SWIFT і заморозити рахунки російських олігархів у тому випадку, якщо Москва піде на нову військову агресію щодо України.

30 Квітня Росія вирішила ввести санкції проти 8 громадян Європейського Союзу. Внаслідок цього віце-президенту Єврокомісії вірі Юровій і главі Європарламенту Давиду Сассолі заборонили в'їзд на територію Російської держави.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель піддав критиці рішення Росії і заявив, що Москва замість пошуку компромісу вирішила піти на конфронтацію з Брюсселем.