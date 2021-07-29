Згубний вплив Путіна і атака на Україну: у Сенаті США поставили ультиматум Білому дому через СП-2

"Республіканці" в Сенаті заблокують призначення до Мінфіну США у разі, якщо в Білому домі не змінять свого рішення щодо СП-2 / Reuters

Низка сенаторів-"республіканців" на чолі з Петом Тумі в банківському комітеті Сенату США мають намір заблокувати призначення Брайана Нельсона і Елізабет Розенберг на посади до Міністерства фінансів, пов'язані з контролем виконання санкцій, у тому випадку, якщо адміністрація Байдена не перегляне своє рішення щодо газопроводу Північний потік-2. Парламентарії вимагають впровадити нові обмеження проти проекту Газпрому.

Як повідомляє Bloomberg, представник Республіканської партії Пет Тумі і 11 інших "республіканців" обіцяють заблокувати призначення до казначейства у тому випадку, якщо Білий дім не перегляне своє рішення щодо СП-2. Сенатори вважають, що проти російського енергетичного проекту повинні бути впроваджені нові санкції. Трубопровід є загрозою не тільки національній безпеці США, але й безпеці союзників американської держави і партнерів.

читайте такожКрах СП-2 і удар по планах Байдена: журналіст заявив про бунт в Білому домі через РосіюНа їхню думку, добудова Північного потоку-2 посилить вплив Путіна на Європу, завдасть шкоди крихкій безпеці України і стане фактором ескалації російської агресії.

"Газопровід Північний потік-2 безпосередньо шкодить інтересам національної безпеки США, наших союзників і партнерів... Якщо цей проект буде завершено, він посилить згубний вплив Володимира Путіна на Європу, дестабілізує крихку безпеку України і сприятиме подальшій агресії Росії", - зазначено у заяві сенаторів-"республіканців".

Парламентарії підкреслюють, що вони мають намір виступити проти висунення кандидатур Брайана Нельсона і Елізабет Розенберг до американського Мінфіну на посади, пов'язані з моніторингом контролю виконання санкцій, допоки, доки Білий дім не виконає їх вимоги.

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Північний потік-2

США і ФРН 21 липня затвердили декларацію щодо газопроводу Північний потік-2. У документі йдеться про обіцянки, пов'язані з гарантіями Україні після запуску трубопроводу. Мова йде про фінансову компенсацію і продовження російсько-українського транзитного договору, який завершується у 2024 році, ще на 10 років. Німеччина зобов'язується впровадити санкції проти Росії у разі нової агресії Москви проти Києва і за такого сценарію повинна буде відстоювати запуск нових обмежень щодо російської держави на рівні ЄС.

У Офісі президента України піддали критиці документ щодо СП-2. За словами прессекретаря глави держави Сергія Никифорова, в декларації немає жодних конкретних зобов'язань для України. Київ вимагає вирішення питання транзиту і гарантій щодо ненападу РФ. У такій ситуації українська держава має намір вести перемовини із Заходом і боротися з російським трубопроводом.

25 липня в Держдепі США сказали про те, що адміністрація Байдена продовжує виступати проти СП-2. Білий дім має намір запустити нові санкції щодо трубопроводу.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що на Зеленського і Байдена у Вашингтоні очікує розмова на підвищених тонах. У Києві вкрай незадоволені рішенням адміністрації президента США щодо Північного потоку-2. При цьому Україна зробить ставку на співпрацю з Конгресом, який виступає проти російського газопроводу. Київ підтримують і "демократи", і "республіканці".