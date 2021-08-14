Пандемія коронавірусу вплинула на інтелект дітей, що народилися під час карантину

Коронавірус вплинув на інтелект новонароджених / pixaby

Американські дослідники з'ясували, що у дітей, котрі народилися під час пандемії коронавірусу значно знизився коефіцієнт інтелекту. Результати роботи вчених опубліковані на сайті medRxiv.org.

Як відомо, перші кілька років життя дитини є основоположними для її когнітивному розвитку. Але пандемія коронавірусу значно це ускладнила, адже були закриті дитячі садки та ігрові майданчики і більшість дітей знаходилися вдома.

Вчені проаналізували IQ 672 дітей віком від трьох місяців до трьох років, які народилися в штаті Род-Айленд. 308 з них народилися до січня 2019 року, 176 - з січня 2019-го до березня 2020 року, і 188 - після липня 2020 року.

З'ясувалося, що середній показник тестів на IQ за шкалою Маллена для раннього розвитку у тих, хто народився під час пандемії, склав 78. Наприклад, у тих дітей, які народилися в період з 2011-го по 2019 роки він становив 100.

Відзначається, що найгіршими були показники у тих, хто народився в малозабезпечених сім'ях.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що якість сперми у чоловіків, які перехворіли коронавірусною інфекцією, істотно знизилася. Найбільш після коронавірусу постраждали гени, які беруть участь в процесах енергоутворення в мітохондріях.

Також раніше вчені з'ясували, що у людей, які перенесли коронавірус, спостерігається когнітивний дефіцит. Причому, це наслідок інфекції не проходить навіть після одужання і фіксується в масовій кількості. Рівень інтелекту не відновлюється навіть через рік після одужання.