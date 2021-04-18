УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Папа Римський озвучив прохання щодо Донбасу

18 квітня 2021, 14:11
Прослухати новину
Зупинити

Понтифік висловився про протистояння на Донбасі та про українців.

Понтифік озвучив прохання щодо конфлікту на частині Донбасу
Папа Римський Франциск озвучив прохання щодо конфлікту на частині східної території України / Reuters

Очільник католицької церкви Папа Римський Франциск у неділю, 18 квітня, сказав, що стежить за конфліктом на частині сходу України й попросив знизити напруженість.

Понтифік у ході недільної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані благав піти на всі можливі кроки, щоб домогтися примирення.

Франциск також сказав, що духовно близький з українським народом.

"...Зі стурбованістю стежу за подіями у деяких районах на сході України, де в останні місяці були порушення режиму припинення вогню, із занепокоєнням бачу нарощування військової активності. Будь ласка, благаю знизити напруженість...", – заявив понтифік.

Раніше Папа Римський Франциск не раз молився за мир в Україні. Зокрема, на початку квітня поточного року під час традиційного великоднього послання понтифік попросив звільнення України з полону конфлікту.

Загострення конфлікту на Донбасі та нові агресивні кроки Росії щодо України

В останні дні березня на частині сходу України загострилася ситуація – проросійські бойовики стали частіше обстрілювати позиції захисників країни. Під час одного з обстрілів загинули четверо українських військовослужбовців.

Наприкінці місяця також стало відомо, що Росія стягує війська до східного кордону України й перекидає нові сили у захоплений Крим.

Російська сторона стверджувала, що не готується до війни. Низка країн Заходу підтримали Київ й закликали РФ знизити напруженість.

Агресія Росії у Криму та на Донбасі

  • У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
  • У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Папа Римський папа римський Франциск війна на Донбасі
Зараз ви переглядаєте новину «Папа Римський озвучив прохання щодо Донбасу». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: приємні сюрпризи і грошовий переворотГороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: приємні сюрпризи і грошовий переворот Представники РФ сидять перелякані: Резніков розповів про проблеми в переговорах щодо ДонбасуПредставники РФ сидять перелякані: Резніков розповів про проблеми в переговорах щодо Донбасу Боротьба козлів на вузькій кладці: чи варто чекати розриву дипвідносин з РФБоротьба козлів на вузькій кладці: чи варто чекати розриву дипвідносин з РФ Локдаун для лохів: Тищенко потрапив у новий скандал не випадковоЛокдаун для лохів: Тищенко потрапив у новий скандал не випадково Фіналіст голосу 2021 розкрив свою пісню для останнього ефіру шоуФіналіст голосу 2021 розкрив свою пісню для останнього ефіру шоу

Останні новини

09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну
09:40
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі
Реклама
09:06
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
Реклама
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
Реклама
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти