Папа Римський озвучив прохання щодо Донбасу

Папа Римський Франциск озвучив прохання щодо конфлікту на частині східної території України / Reuters

Очільник католицької церкви Папа Римський Франциск у неділю, 18 квітня, сказав, що стежить за конфліктом на частині сходу України й попросив знизити напруженість.

Понтифік у ході недільної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані благав піти на всі можливі кроки, щоб домогтися примирення.

Франциск також сказав, що духовно близький з українським народом.

"...Зі стурбованістю стежу за подіями у деяких районах на сході України, де в останні місяці були порушення режиму припинення вогню, із занепокоєнням бачу нарощування військової активності. Будь ласка, благаю знизити напруженість...", – заявив понтифік.

Раніше Папа Римський Франциск не раз молився за мир в Україні. Зокрема, на початку квітня поточного року під час традиційного великоднього послання понтифік попросив звільнення України з полону конфлікту.

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В останні дні березня на частині сходу України загострилася ситуація – проросійські бойовики стали частіше обстрілювати позиції захисників країни. Під час одного з обстрілів загинули четверо українських військовослужбовців.

Наприкінці місяця також стало відомо, що Росія стягує війська до східного кордону України й перекидає нові сили у захоплений Крим.

Російська сторона стверджувала, що не готується до війни. Низка країн Заходу підтримали Київ й закликали РФ знизити напруженість.