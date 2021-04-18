Папа Римський озвучив прохання щодо Донбасу

Понтифік висловився про протистояння на Донбасі та про українців.
Очільник католицької церкви Папа Римський Франциск у неділю, 18 квітня, сказав, що стежить за конфліктом на частині сходу України й попросив знизити напруженість.
Понтифік у ході недільної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані благав піти на всі можливі кроки, щоб домогтися примирення.
Франциск також сказав, що духовно близький з українським народом.
"...Зі стурбованістю стежу за подіями у деяких районах на сході України, де в останні місяці були порушення режиму припинення вогню, із занепокоєнням бачу нарощування військової активності. Будь ласка, благаю знизити напруженість...", – заявив понтифік.
Раніше Папа Римський Франциск не раз молився за мир в Україні. Зокрема, на початку квітня поточного року під час традиційного великоднього послання понтифік попросив звільнення України з полону конфлікту.
Загострення конфлікту на Донбасі та нові агресивні кроки Росії щодо України
В останні дні березня на частині сходу України загострилася ситуація – проросійські бойовики стали частіше обстрілювати позиції захисників країни. Під час одного з обстрілів загинули четверо українських військовослужбовців.
Наприкінці місяця також стало відомо, що Росія стягує війська до східного кордону України й перекидає нові сили у захоплений Крим.
Російська сторона стверджувала, що не готується до війни. Низка країн Заходу підтримали Київ й закликали РФ знизити напруженість.
Агресія Росії у Криму та на Донбасі
- У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
- У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".