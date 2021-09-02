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Папи оцінили: у російській школі напівгола вчителька виконала перед дітьми танець живота

2 вересня 2021, 14:20

Управління освіти проводить перевірку.

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Вчителька виконала перед дітьми танець живота / скріншот

У Росії в хабаровській школі № 76 на лінійці на честь 1 вересня вчителька виконала перед дітьми досить відвертий танець живота. За даним фактом місцеве управління освіти вже призначило службову перевірку.

"Адміністрація Хабаровська проводить перевірку після виконання танцю живота на лінійці в школі №76. Папи, можливо, були раді, а ось мами не оцінили", – повідомив Telegram-канал LifeShot і оприлюднив відео.

Судячи з коментарів, далеко не всі оцінили подібну витівку:

  • А хіба не стриптиз?
  • Культура пробила дно
  • Дівчина помилилася адресою
  • Папи скидалися

Втім, як пише портал gazeta.ru, деякі батьки заступилися за вчительку, заявляючи, що виступ всім сподобався: "Не було жодного слова поганого або негативної реакції. Зрозумійте, це не розважальний танець "для тат", як писали, це постановка танцю птаха. За задумом, птах розправляє білі крила. Це значить, що не можна падати духом".

Але в управлінні освіти так не вважають.

"Звичайно, подібний виступ молодого вчителя-педагога додаткової освіти з танців, який був її особистою ініціативою з задумом про птаха щастя, неприпустимий та недоречний на святі, присвяченому Дню знань. Під сумнів поставлена концепція виховної роботи всієї школи", – йдеться в повідомленні управління.

Раніше в Мережу потрапило відео на якому дітвора незворушно бавиться на гойдалках на тлі палахкотливого будинку в Пітері. Місцеві жителі до подібних фаєр-шоу звикли і кажуть, що це сьома НС за останній час.

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